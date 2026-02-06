ЗАРЕЖДАНЕ...
|Глобиха Наум Шопов
Оказа се, че са го глобили в Шри Ланка. За това се похвали самият той. Припомняме, че в момента там се снима последният пети сезон, като се очаква първият епизод да бъде излъчен на 17 февруари.
В кратко видео Наум сподели, че е бил "спипан" от местната градска мобилност, тъй като не е платил зоната за паркиране.
"Зоната струва около 100 рупи. Това се равнява на 60 стотинки — не за час, а като цяло", обяснява с усмивка Шопов.
Той показа и фиша, с който му е била наложена глобата.
