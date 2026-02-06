Глобиха Наум Шопов

© Актьорът и водещ на риалитито "Ергенът" отново влезе в новините с малко неприятна, но и комична случка.



Оказа се, че са го глобили в Шри Ланка. За това се похвали самият той. Припомняме, че в момента там се снима последният пети сезон, като се очаква първият епизод да бъде излъчен на 17 февруари.



В кратко видео Наум сподели, че е бил "спипан" от местната градска мобилност, тъй като не е платил зоната за паркиране.



"Зоната струва около 100 рупи. Това се равнява на 60 стотинки — не за час, а като цяло", обяснява с усмивка Шопов.



Той показа и фиша, с който му е била наложена глобата.