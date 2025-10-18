ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Гешев отново на Арената на "Игри на волята"
На пътя му ще застане един истински достоен и добре подготвен боец. Гребецът и отборен партньор на Георги Стойков-Шопа, Костадин Куртов, ще се опита да постигне мечтата си за участие в осми сезон на приключенското риалити. Дали той ще има сили да спре именития си съперник по пътя към успеха?
Право на участие в дуела по-рано тази седмица заслужи племето на Феномените. Сините ще получат възможността да предположат победителя в сблъсъка, а при успех ги очаква сериозно предимство в следващата битка за територия. Грешен избор обаче може да означава нова среща с Изолатора.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1813
|предишна страница [ 1/303 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Една от най-обичаните тв водещи очаква дете от бивш вицепремиер
16:08 / 18.10.2025
Ергенът побойник с нова версия: Аз съм битият, при скандал Джанан...
15:16 / 18.10.2025
Започва началото на нова ера за три зодии
14:44 / 18.10.2025
Опасни ли са бананите?
13:37 / 18.10.2025
Любима риалити звезда не издържа и се похвали с нова придобивка
10:03 / 18.10.2025
Венета Райкова съсипа bTV с пост в Instagram
21:40 / 17.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
11:11 / 17.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
08:17 / 17.10.2025
Оперираха Стефан Димитров
10:04 / 16.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS