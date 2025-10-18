ИЗПРАТИ НОВИНА
Гешев отново на Арената на "Игри на волята"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:41Коментари (0)306
© Нова тв
Бронзовият медалист от шестия сезон на екстремното риалити “Игри на волята" Георги Гешев ще се завърне на Арената тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Това ще бъде втора кастинг битка за инженера, след като той заслужи мястото си в надпреварата именно с подобен дуел през 2023 г. Победа тази вечер ще му осигури място в предстоящия звезден сезон на предаването. 

На пътя му ще застане един истински достоен и добре подготвен боец. Гребецът и отборен партньор на Георги Стойков-Шопа, Костадин Куртов, ще се опита да постигне мечтата си за участие в осми сезон на приключенското риалити. Дали той ще има сили да спре именития си съперник по пътя към успеха? 

Право на участие в дуела по-рано тази седмица заслужи племето на Феномените. Сините ще получат възможността да предположат победителя в сблъсъка, а при успех ги очаква сериозно предимство в следващата битка за територия. Грешен избор обаче може да означава нова среща с Изолатора.


