ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Геро с усмивка като на Благо Джизъса
Геро официално се похвали, че си е сложил зъбни фасети в престижна дентална клиника, като дори стана рекламно лице на заведението. По негови думи изборът на клиника не е бил труден, защото останал впечатлен от работата на екипа, а за д-р Иванова той не скри: "Хубав човек и хубава жена".
Според слуховете усмивката е бартер - Геро получава безплатни зъби, а в замяна популяризира клиниката. Иначе е трябвало да се бръкне с цели 20 бона за удоволствието.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1121
|
|предишна страница [ 1/187 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Не давайте пари назаем на 6 септември
19:23 / 05.09.2025
Лили Стефанова посъветва дамите, които са навършили 40 години
13:50 / 05.09.2025
Waze все още отказва да въведе полезна функция
11:51 / 05.09.2025
Експерт: Крадците разпознават домовете без аларма по надписа "Зло...
09:25 / 05.09.2025
Вицепрезидентът Илияна Йотова с официално посещение в община "Род...
06:05 / 05.09.2025
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съедин...
22:49 / 04.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Една легенда на 60: Има пет деца, една внучка и е ХИВ-позитивен
22:24 / 03.09.2025
Днес става на 87
15:23 / 03.09.2025
Тя се завърна в България, макар и за кратко
11:41 / 03.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS