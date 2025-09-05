Геро с усмивка като на Благо Джизъса

© Обичаният актьор и тв водещ Герасим Георгиев-Геро отново е в центъра на вниманието. Поводът този път е новата му усмивка, пише Ретро.



Геро официално се похвали, че си е сложил зъбни фасети в престижна дентална клиника, като дори стана рекламно лице на заведението. По негови думи изборът на клиника не е бил труден, защото останал впечатлен от работата на екипа, а за д-р Иванова той не скри: "Хубав човек и хубава жена".



Според слуховете усмивката е бартер - Геро получава безплатни зъби, а в замяна популяризира клиниката. Иначе е трябвало да се бръкне с цели 20 бона за удоволствието.