ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Геро преподписа, но беше на кантар
Режисьорката на "3.0 килограма щастие" – Зорница София, всъщност първа издаде, че Геро и този сезон ще е водещ на "Капките". Без да се съобразява с плановете, които в Нова телевизия са си правели за рекламата на предаването, тя каза пред журналисти след прожекцията на филма си, че Геро не е отишъл, тъй като снима "Капките". Това на практика даде отговор на задавани повече от година въпроси дали популярният актьор ще остане в играта, или ще напусна.
Още по време на сезон 13 се заговори, че това може да е последният ангажимент на Георгиев с Маги Халваджиян. Актьорът не бил доволен от фаворизирането на колегата си Димитър Рачков, което бил сигурен, че се отразява не само във вечното му изваждане на първа линия в предаванията на продуцента, но и в заплащането. Самият Митко бил започнал да се взима твърде насериозно, а когато на финала на сезон 13 миналата година беше намесен и Васил Василев-Зуека и продуцентът само дето не му падна на колене, за да го моли да се върне в шоуто, Геро се почувствал като изтикан в девета глуха.
Това не пролича в поведението му, тъй като е добър актьор и знае как да скрие разочарованието си. И все пак не може да се отрече, че от тримата водещи той е единственият, който работи активно като актьор – само той излиза редовно на театрална сцена и получава роли във филми, но въпреки това Рачков и напусналият преди години Зуек се радват на повече уважение от шефа.
Носят се дори слухове, че Маги Халваджиян е бил готов да върне Зуека на мястото на Геро, ако емигриралият в Испания актьор се съгласи отново да работи в "Капките". Василев категорично отказал, но клюката за офертата, отправена към него, достигнала до ушите на Георгиев и наляла допълнително масло в огъня. Пред близки хора той споделил, че сериозно мисли да напусне арменския продуцент. Явно обаче месеците, в които не е работил в "Капките", са охладили яда му и към днешна дата всичко е забравено. Шоуто за двойници тръгва от февруари, а водещите му отново ще са Геро и Рачков, пише HotArena.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3040
|
|предишна страница [ 1/507 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Почина един от режисьорите на "Цар лъв"
10:09 / 19.01.2026
Иво Сиромахов: Тежък грях е... Вашите деца не са просто аксесоар
09:12 / 19.01.2026
4 зодии привличат много пари в понеделник сутрин
08:38 / 19.01.2026
Българин разгневи жители на "най-красивата улица в Англия"
21:37 / 18.01.2026
Илиана Раева: Честит имен ден, мое момче
14:24 / 18.01.2026
Фики за брат си Емрах: Прави грозни неща. Казвам му, че трябва да...
14:02 / 18.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
09:42 / 18.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS