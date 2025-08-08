ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Герман се завърна във футбола
Блондинът ce справя отлично като централен защитник при нулевото равенство със "Загорец“ (Нова Загора).
Гечи, както всички наричаха във вилата на любовта атлетичния мъж, всъщност не е спирал да играе футбол, но рита по всевъзможни ниски дивизия в чужбина. Юноша е на ЦСКА и дори се готви да заиграе за първия тим на "армейците", докато отборът е изваден от елита и пратен във "В" група. Точно преди първата тренировка на тима стават ексцесии и Герман се мести в адашите на родния си клуб ЦСКА 1948, пише "България Днес".
Там играе няколко години, след което прекратява кариерата си в България и заминава за Лондон, за да заживее с половинката си Ивелина. В английската столица играе в ниските дивизии и университетски първенства. Преди години, още докато е в академията на ЦСКА, настоящият риалити герой е удрян от фенове с бутилки на терена на кръвния враг "Левски". Това се случва по време на дербито между 19-годишните.
След "Един за друг" Герман и половинката му решават да се завърнат трайно у нас, а финалистът от романтичното шоу не се отказва да преследва своята мечта и да играе футбол. 27-годишният спортист се урежда в "Спартак“ - шампиона на Бъ гария за 1963 г., а шефовете на клуба виждат в него идеален защитник, за да бъде постигната голямата цел - влизане при професионалистите.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 769
|предишна страница [ 1/129 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Ясни са първите участници в "Traitors: Игра на предатели"
12:42 / 08.08.2025
Нов новинар в bTV
12:26 / 08.08.2025
Честито на Никол Станкулова
10:20 / 08.08.2025
Днес батко ви Орлин има рожден ден
09:52 / 08.08.2025
Ярка смесица от подаръци и предизвикателства за зодиите днес
07:27 / 08.08.2025
"България търси талант" се завръща с нов сезон, ясно е кои ще са ...
22:23 / 07.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS