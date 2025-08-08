ИЗПРАТИ НОВИНА
Герман се завърна във футбола
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:24
©
Звезда от "Един за друг“ се завърна във футбола. Финалистът от последния сезон на най-романтичното риалити у нас - Герман, игра за "Спартак" (Пловдив) в първия мач от аматьорската Трета Югоизточна лига.

Блондинът ce справя отлично като централен защитник при нулевото равенство със "Загорец“ (Нова Загора).

Гечи, както всички наричаха във вилата на любовта атлетичния мъж, всъщност не е спирал да играе футбол, но рита по всевъзможни ниски дивизия в чужбина. Юноша е на ЦСКА и дори се готви да заиграе за първия тим на "армейците", докато отборът е изваден от елита и пратен във "В" група. Точно преди първата тренировка на тима стават ексцесии и Герман се мести в адашите на родния си клуб ЦСКА 1948, пише "България Днес".

Там играе няколко години, след което прекратява кариерата си в България и заминава за Лондон, за да заживее с половинката си Ивелина. В английската столица играе в ниските дивизии и университетски първенства. Преди години, още докато е в академията на ЦСКА, настоящият риалити герой е удрян от фенове с бутилки на терена на кръвния враг "Левски". Това се случва по време на дербито между 19-годишните.

След "Един за друг" Герман и половинката му решават да се завърнат трайно у нас, а финалистът от романтичното шоу не се отказва да преследва своята мечта и да играе футбол. 27-годишният спортист се урежда в "Спартак“ - шампиона на Бъ гария за 1963 г., а шефовете на клуба виждат в него идеален защитник, за да бъде постигната голямата цел - влизане при професионалистите.


Статистика: