|Гери Малкоданска: Аз нямах щастието да родя и да прегърна детето си
Ето какво сподели Гери в Instagram:
"На този ден преди 4 години се появи Белла. За да изпълни нашето семейство с безгранична радост и благодарност. За да направи усмивката ми още по-широка. За да ни докаже, че имало пълно щастие! Благодаря, Беличка! За всеки миг с теб! Бъди здрава, дай Боже. Честити 4, Обичаме те."
Припомняме, че Малкоданска има още едно дете от дългогодишния си партньор - интериорния дизайнер Алекс Ковачев. През 2018 г. се роди техният син Лео, като появата му на бял свят се случи преждевременно.
"Страхът е голям и най-щастливото нещо в живота ти – раждането, е съпътствано с най-големия ти ужас. Чувствата са много противоречиви. Аз нямах щастието да родя и да прегърна детето си. То беше взето на секундата. Най-големият страх беше, когато ме заведоха при него. Той след това беше месец в болница, аз имах право да го виждам веднъж на ден, за малко време", сподели преди години Малкоданска.
В момента семейство им е задружно и щастливо, като се радват на много прекрасни моменти заедно, които често споделят и в социалните мрежи, пише actualno.
