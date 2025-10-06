ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гергана Димитрова се прибра с бебе номер три
Щастливото семейство сподели трогателен кадър от посрещането на малкия принц, роден на 1 октомври с тегло 3,4 кг и ръст 51 см. До креватчето му са по-големите му брат и сестра, които с обич го посрещат.
Гергана и съпругът й сияят от щастие, а домът им е изпълнен с балони и усмивки - ново начало за вече петчленното семейство.
