Галена с бляскави тоалети за хиляди на концерта
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:11
На концерта си "Еуфория" Галена впечатли не само с музикални изпълнения и визуалиции на световно ниво, но и с внимателно подбрани сценични тоалети. Всеки от тях беше създаден в духа на спектакъла - модерни силуети, блестящи материи и прецизно съчетание между стил и сценично присъствие. 

Визуалната концепция на шоуто подчерта артистичната ѝ идентичност и утвърди името ѝ като една от най-влиятелните фигури на българската попфолк сцена.

Ето кои дизайнери стоят зад тоалетите, които тя носеше на сцената в звездната нощ: 

Откриването на концерта

Виетнамският дизайнер, Нгуен Тиен Труен, бе сътворил цели 3 визии за попфолк дивата. В Instagram профила си той написа, че това е "рекордна поръчка" за него.

Тоалетите били подготвени близо година предварително, с индивидуални мерки и най-дългото време за подготовка, посветено някога на негов клиент.

Тук става въпрос за първите три визии на Галена - блестящата дълга рокля с огромен метален акцент около бюста, червената рокля от видеото на големия екран, част от "огнения" сегмент, както и златистата рокля от визията с блестящата диадема. 

За следващия си аутфит тя избра готови артикули на световноизвестни марки. Галена представи секси образ с впечатляващо много детайли - черен костюм по тялото с изрезки от Roberto Cavalli, кожени чоукър и колан с метални елементи от Zana Bayne, блестящо яке от Philipp Plein, шапка на Ruslan Baginskiy, както и изключително ефектни токчета с шипове от Christian Louboutin и емблематичните червени подметки за бранда.  

За тази визия става ясно, че е и една от най-скъпите, като надхвърля стойността от 25 000 лева:

Яке - 9 800 евро

Черен костюм - 300 евро

Обувки - над 3200 евро

Шапка - 1265 евро

Звездни гости 

20 години на сцена означава още много поканени приятели от бранша, които да споделят емоцията и да вдигнат градуса за публиката. Фики, Азис, DJ Дамян и Преслава бяха само част от специалните гости на концерта. 

Песните "Сто живота" и "В твоите очи" зарадваха всички фенове в залата, в съвместно изпълнение с ДесиСлава.

Галена и Малина пък взривиха залата с "Мой". 

"Благодаря, че имах възможността отново да пея с вас! Благодаря, че бях част от този прекрасен за мен концерт, Галена" - сподели след изненадващата си поява на сцената Цветелина Янева. 

Най-специалният дует за певицата обаче си остава този с малкия ѝ син - Алекс. Двамата успяха да зарадват всички, като впечатление направи сценичното поведение на Алекс, който завладя публиката с лекота, пише Ladyzone.bg.


предишна страница [ 1/361 ] следващата страница






Още новини от Любопитни новини:
