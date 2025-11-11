ЗАРЕЖДАНЕ...
|Галена с бляскави тоалети за хиляди на концерта
Визуалната концепция на шоуто подчерта артистичната ѝ идентичност и утвърди името ѝ като една от най-влиятелните фигури на българската попфолк сцена.
Ето кои дизайнери стоят зад тоалетите, които тя носеше на сцената в звездната нощ:
Откриването на концерта
Виетнамският дизайнер, Нгуен Тиен Труен, бе сътворил цели 3 визии за попфолк дивата. В Instagram профила си той написа, че това е "рекордна поръчка" за него.
Тоалетите били подготвени близо година предварително, с индивидуални мерки и най-дългото време за подготовка, посветено някога на негов клиент.
Тук става въпрос за първите три визии на Галена - блестящата дълга рокля с огромен метален акцент около бюста, червената рокля от видеото на големия екран, част от "огнения" сегмент, както и златистата рокля от визията с блестящата диадема.
За следващия си аутфит тя избра готови артикули на световноизвестни марки. Галена представи секси образ с впечатляващо много детайли - черен костюм по тялото с изрезки от Roberto Cavalli, кожени чоукър и колан с метални елементи от Zana Bayne, блестящо яке от Philipp Plein, шапка на Ruslan Baginskiy, както и изключително ефектни токчета с шипове от Christian Louboutin и емблематичните червени подметки за бранда.
За тази визия става ясно, че е и една от най-скъпите, като надхвърля стойността от 25 000 лева:
Яке - 9 800 евро
Черен костюм - 300 евро
Обувки - над 3200 евро
Шапка - 1265 евро
Звездни гости
20 години на сцена означава още много поканени приятели от бранша, които да споделят емоцията и да вдигнат градуса за публиката. Фики, Азис, DJ Дамян и Преслава бяха само част от специалните гости на концерта.
Песните "Сто живота" и "В твоите очи" зарадваха всички фенове в залата, в съвместно изпълнение с ДесиСлава.
Галена и Малина пък взривиха залата с "Мой".
"Благодаря, че имах възможността отново да пея с вас! Благодаря, че бях част от този прекрасен за мен концерт, Галена" - сподели след изненадващата си поява на сцената Цветелина Янева.
Най-специалният дует за певицата обаче си остава този с малкия ѝ син - Алекс. Двамата успяха да зарадват всички, като впечатление направи сценичното поведение на Алекс, който завладя публиката с лекота, пише Ladyzone.bg.
