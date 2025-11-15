ЗАРЕЖДАНЕ...
|Галена откри изложба със своите сценични тоалети
"Аз съм фен на модата още от началото на моята кариера. През всичките си години съм се сдобивала с много и различни неща от ревюта, носени от световни звезди. 4
Галена може да се похвали и с колекция от обувки - една от най-големите в България, но признава, че въобще не знае бройката на своите обувки и дрехи:
"Когато ми харесва нещо си го купувам" и в типично женски стил допълва:
"И знам, че никога няма какво да облека."
През годините неведнъж Галена е сочена като една от най-стилните изпълнителки в поп фолка. Тя развива успешно и свой моден бранд. Припомняме, че през 2015 г. певицата се нареди сред най-елегантните българи, получавайки и приза "БГ модна икона 2015" на традиционните награди на Академията за мода с председател проф. Любомир Стойков, припомня радио Веселина.
