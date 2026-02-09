Гала влиза в "Капките"

© Димитър Рачков изненада зрителите с ексклузивна новина, разкрита в ефир на "На кафе“: "Моята много добра приятелка Гала ще пее в новия сезон на "Като две капки вода“. За пръв път го заявявам в ефир – 13 епизода на живо!“



С тези думи водещият и актьор официално потвърди участието на Гала в новия сезон на обичаното шоу, превръщайки я в едно от най-коментираните имена още преди старта на сезона.



С типичния си хумор Рачков загатна, че Гала ще изненада всички – включително и дългогодишния ѝ партньор.



Новината бе обявена в репортаж от финала на риалити формата "Вече играеш... Стоичков“, където Рачков говори открито и за отношенията си с футболната легенда.



"Със Стоичков си разменихме първите думи преди 20 години – на представяне на книга на Кеворк Кеворкян“, спомня си Рачков. "Но по-близки станахме в последните 5-6 години.“



За футболната икона актьорът говори с уважение и чувство за хумор: "Не е пилиран като Благо Георгиев и няма неговия фаянс и теракол, но е изключително корав и истински мъжкар.“



Особено емоционален бе моментът, когато Рачков сподели какво умилява Камата: "Той се разтапя, когато чуе "Деди“ от внучетата си. Дори сподели, че му е по-мило да ги държи в ръце, отколкото Златната топка.“



"Да изиграеш Христо Стоичков е огромна отговорност. Той е образът на България пред света. Изключителен професионалист е – иска да бъде добър във всичко“, заяви още Рачков, пише "Блиц".