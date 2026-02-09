ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Гала влиза в "Капките"
С тези думи водещият и актьор официално потвърди участието на Гала в новия сезон на обичаното шоу, превръщайки я в едно от най-коментираните имена още преди старта на сезона.
С типичния си хумор Рачков загатна, че Гала ще изненада всички – включително и дългогодишния ѝ партньор.
Новината бе обявена в репортаж от финала на риалити формата "Вече играеш... Стоичков“, където Рачков говори открито и за отношенията си с футболната легенда.
"Със Стоичков си разменихме първите думи преди 20 години – на представяне на книга на Кеворк Кеворкян“, спомня си Рачков. "Но по-близки станахме в последните 5-6 години.“
За футболната икона актьорът говори с уважение и чувство за хумор: "Не е пилиран като Благо Георгиев и няма неговия фаянс и теракол, но е изключително корав и истински мъжкар.“
Особено емоционален бе моментът, когато Рачков сподели какво умилява Камата: "Той се разтапя, когато чуе "Деди“ от внучетата си. Дори сподели, че му е по-мило да ги държи в ръце, отколкото Златната топка.“
"Да изиграеш Христо Стоичков е огромна отговорност. Той е образът на България пред света. Изключителен професионалист е – иска да бъде добър във всичко“, заяви още Рачков, пише "Блиц".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3310
|предишна страница [ 1/552 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
"Вайбър" въвежда нова функция за България
12:40 / 09.02.2026
НАП-аджийка опъна нервите на наша актриса
08:58 / 09.02.2026
Днес е особен ден: Четири зодии остават под пари
08:40 / 09.02.2026
Кристо Стоичков ще изиграе Христо Стоичков
22:32 / 08.02.2026
"Един за друг" приключи, на негово място идва ново предаване с ин...
12:53 / 08.02.2026
Деси Стоянова: Много пъти съм се връщала към датата 6 февруари 20...
10:42 / 08.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
17:45 / 07.02.2026
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
08:33 / 07.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS