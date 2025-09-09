ИЗПРАТИ НОВИНА
Гала с още един панелист
Автор: Екип Plovdiv24.bg 07:39
©
Неочаквана изненада беляза старта на 24-ия сезон на "На кафе". Водещата Гала обяви, че към обичания панел се присъединява... изкуствен интелект. Новината шокира останалите участници – Лора Капустина, Юлиан Константинов, Дарин Ангелов, Кристина Патрашкова и Георги Блажев, които не подозираха, че ще имат шести колега.

Любопитството на Ангелов беше най-голямо, докато Гала не извади телефона си и от него не прозвуча гласът на новия "панелист".

"Здравейте! Аз съм изкуственият интелект и съм шестият панелист. Направете си кафето и сядайте с нас. Ще бъде много интересно и забавно... особено с най-усмихнатата водеща – Гала, която прави сутрините ни по-светли! А аз обещавам – няма да изпия цялото кафе сам... поне не още!", бяха първите му думи, пише "България Днес".


