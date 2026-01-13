ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Гала проговори за заболяването си и как се е докарала дотам
"Имам две дискови хернии на врата“, споделя Гала във видео, публикувано в социалните мрежи.
Тя сравни ситуацията си с тази на световноизвестната певица Пинк, която също е имала подобен проблем и се е подложила на операция.
"Аз не искам да стигам дотам“, категорична е водещата.
Първите симптоми били силни болки в ръката, които я отвели при невролог. След ядрено-магнитен резонанс, било установено, че причината са именно дисковите хернии във врата.
"Надявам се да се оправя. Много хора имат същия проблем“, добавя Гала.
Водещата откровено признава, че до здравословното ѝ състояние са довели лоши навици, свързани с позата на тялото.
"Часове наред у дома лежа в грешна поза с пречупен врат, постоянно съм наведена към телефона. Тези пози, повтаряни с години, доведоха до херниите.“
Затова тя търси алтернативни терапии, за да избегне хирургическа намеса, пише "Блиц".
В края на видеото Гала благодари на всички, които ѝ пишат и споделят съвети, рецепти и специалисти:
"Благодаря на хората, които ми пишат всеки ден и питат как съм.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2974
|
|предишна страница [ 1/496 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Кардиолог: Чистенето на сняг крие най-опасната комбинация за сърц...
16:01 / 13.01.2026
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Едва 84 кина има в България
13:23 / 13.01.2026
Милионерско бебе стана на 1
09:45 / 13.01.2026
Честито на Георги Торнев!
19:09 / 12.01.2026
Дара с нова визия: Някой да ме щипне, за да разбера, че е истина
12:57 / 12.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
22:44 / 11.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS