|Гаджето на Григор Димитров с провокативни снимки
Холивудската актриса и красавица, която е от няколко месеца е с първата ни ракета демонстрира интерес към спорта на любимия си.
"Какви са според вас моите тенис умения?", написа красивата мексиканка в "Story", качено в профила й в Instagram.
"Заигравам се с треньора си", гласи написаното върху втората снимка.
Преглед на снимките показва, че Григор явно вече е доста по-добре след получената контузия и разкъсване на десния пекторален мускул. На снимките не личи той да има превръзка на оперираното място.
Припомняме, че Димитров реши да пропусне Откритото първенство на САЩ - US Open, с което спря уникална серия от 58 поредни участия на турнири от Големия шлем при мъжете, което бе най-дългата активна серия в спорта!
