ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Фолк певица: Не беше любов от пръв поглед
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:40Коментари (0)98
©
Ергенката Джия, която развива и кариера в попфолк музиката, сподели в предаването "Преди обед" по bTV за запознанството си с бизнесменския син Димитър Динев.

"Наш близък приятел ни запозна. Не беше любов от пръв поглед, но впоследствие всичко прерасна в една истинска любов, която продължава вече почти година. Той не гледа риалити предавания и не ме знаеше от "Ергенът", а след това от една моя дуетна песен с Адам, която се казва "Дали, дали", разказа Джия.

Водещата Венета Райкова ѝ пожела за първата им годишнина Динко да й купи яхта, спортна кола и мезонет.

"На първата ви годишнина не ти ли предложи брак в Париж, ще се скараме сериозно с него", пошегува се с нея водещата Венета Райкова, която се "оплака", че никой мъж не я е искал, защото си лягала много рано, за да стане бодра за ефир и отрязвала мъже за среща.

Певицата е станала близка приятелка с Мартина от последния сезон на "Ергенът", която също е бивша на Димитър Динев.

"Мартина пък ми е приятелка с главно "П". Покрай Митко си станахме много близки и си заформихме много приятна група. Тя в момента е свободна, няма мъж до себе и не ходи с милионерски син, както се пише в социалното пространство", сподели за приятелството си певицата, пише "България Днес".

Тя сподели, че мъжете не биха искали жена като нея.

"Мъжете не обичат жена им да ги няма цяла нощ и да се прибират сутринта. За жалост това е част от моята професия. Той не обича да ходи по мои участия, не иска да ми се пречка, обичаме да си даваме свобода. Той е много скромен, с много различен манталитет от българския", казва още тя.

Въпреки че нейната половинка е от богато семейство, Джия даде съвет: "Не си хващайте богати, бъдете вие такива".


Още по темата: общо новини по темата: 1201
10.09.2025 »
10.09.2025 »
09.09.2025 »
09.09.2025 »
09.09.2025 »
09.09.2025 »
предишна страница [ 1/201 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
"Вайбър" добавя нова функция
13:12 / 09.09.2025
9 септември 1944 г.: Най-противоречивата дата в новата история на...
09:59 / 09.09.2025
Участничка в "Игри на волята" от Рогош: Не исках да изглеждам тъп...
09:57 / 09.09.2025
Гала с още един панелист
07:39 / 09.09.2025
Кармичен разкол за някои зодии
07:13 / 09.09.2025
Честит празник
07:10 / 09.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Опитен водач: На магистралата край Пловдив агресивни шофьори ни изпреварваха със 170 км/ч
Опитен водач: На магистралата край Пловдив агресивни шофьори ни изпреварваха със 170 км/ч
21:20 / 08.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
От 2026 година ваучерите за храна могат да се увеличат до 150 евро месечно от следващата година
От 2026 година ваучерите за храна могат да се увеличат до 150 евро месечно от следващата година
22:06 / 08.09.2025
Райско кътче у нас се превръща в пустиня
Райско кътче у нас се превръща в пустиня
15:25 / 08.09.2025
Принц Хари се завърна в Обединеното кралство
Принц Хари се завърна в Обединеното кралство
17:02 / 08.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Предаване "Цветовете на Пловдив"
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: