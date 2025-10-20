ЗАРЕЖДАНЕ...
|Фитнес инструкторът на Княгиня Калина си присади коса, готви се за "Ергенът"
"На 8 октомври в турска клиника в България ми присадиха 4000 фоликула отпред и по средата на главата. На други места за същата процедура щяха да ми искат много повече пари – около 10000 евро. Минах тънко и съм доволен", сподели пред наш репортер мачото от Мадан. И допълни, че взел решението да се разхубави, защото очаквал неустоима оферта за участие в "Ергенът".
