ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Филипа изневерявала на Йовица
Според северномакедонеца, неговата избраница го е лъгала през цялото време и е била фалшива, видя Intrigi.bg. "Признай си на кого писа първо веднага след като се прибрахме в България. Ти сама ми призна, че си имала 10-месечна връзка с мъж от Италия, с когото отношенията ти продължават и до днес“, изстреля нараненият Йовица.
Филипа категорично отрече да има истина в думите му. "Ти успяваш да направиш всяко мое гостуване в предавания супер неприятно. Докажи с кого съм си писала и с кого съм била. Нямаш доказателства. Нападаш ме постоянно, както го правеше и докато бяхме заедно“, скочи козметичката.
Йовица продължи да настоява, че казва истината. Той призна, че след излизане от предаването е искал да останат заедно с Филипа, но тя веднага е прекратила отношенията им. "Кажи какво ми каза, когато плаках у вас! Когато ти се молих! Тогава ти ми разкри, че в продължение на 10 месеца си си писала с друг мъж до момента, в който ни взеха телефоните в Родос. Имам доказателства и чатове, с удоволствие ще ги покажа“, закани се Йовица.
С присъщото си хладнокръвие Филипа продължи да отрича и бе категорична, че северномакедонецът лъже.
Припомняме, че още преди няколко месеца в публичното пространство изтече чат, в който Филипа разкрива за връзката си с друг мъж.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2608
|предишна страница [ 1/435 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Родена е в руски град, който сега е с друго име, прие исляма, а д...
10:52 / 16.12.2025
"Като две капки вода" 14 е вече факт
10:01 / 16.12.2025
Ето защо го определиха като "таланта на България": На 5 научих та...
22:58 / 15.12.2025
Роден е в град София, днес навърши 32
22:13 / 15.12.2025
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Минал и през трите национални телевизии днес става на 46
13:16 / 15.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
"Лидл България" обяви работното време по празниците
16:21 / 14.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Тошко Йорданов: Имат ли акъл?
11:10 / 14.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS