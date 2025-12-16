ИЗПРАТИ НОВИНА
Филипа изневерявала на Йовица
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:44Коментари (0)1133
©
Йовица и Филипа от "Ергенът: Любов в рая“ бяха поредните гости в ефира на бТВ, които се изправят заедно след финала, за да разкрият как са продължили отношенията им. Те завършиха като финалисти с годеж, но към днешна дата не могат да делят дори една стая, стана ясно в "Преди обед“.

Според северномакедонеца, неговата избраница го е лъгала през цялото време и е била фалшива, видя Intrigi.bg. "Признай си на кого писа първо веднага след като се прибрахме в България. Ти сама ми призна, че си имала 10-месечна връзка с мъж от Италия, с когото отношенията ти продължават и до днес“, изстреля нараненият Йовица.

Филипа категорично отрече да има истина в думите му. "Ти успяваш да направиш всяко мое гостуване в предавания супер неприятно. Докажи с кого съм си писала и с кого съм била. Нямаш доказателства. Нападаш ме постоянно, както го правеше и докато бяхме заедно“, скочи козметичката.

Йовица продължи да настоява, че казва истината. Той призна, че след излизане от предаването е искал да останат заедно с Филипа, но тя веднага е прекратила отношенията им. "Кажи какво ми каза, когато плаках у вас! Когато ти се молих! Тогава ти ми разкри, че в продължение на 10 месеца си си писала с друг мъж до момента, в който ни взеха телефоните в Родос. Имам доказателства и чатове, с удоволствие ще ги покажа“, закани се Йовица.

С присъщото си хладнокръвие Филипа продължи да отрича и бе категорична, че северномакедонецът лъже.

Припомняме, че още преди няколко месеца в публичното пространство изтече чат, в който Филипа разкрива за връзката си с друг мъж.


