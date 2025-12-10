ИЗПРАТИ НОВИНА
Филип Буков е най-горещият календарен модел на 2026-а
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:24Коментари (0)353
Актьорът Филип Буков отново доказа защо е сред най-желаните мъже у нас. Звездата засне нова еротична фотосесия за лимитиран календар и буквално подмокри фенките си с черно-белите кадри, на които позира само по боксерки.

Фотосите бързо се превърнаха в хит в социалните мрежи – всяка снимка е харесвана, споделяна и обсъждана с неподправен възторг от женската аудитория, която отдавна постави актьора в графата "национално изкушение“.

Не е тайна, че Буков е един от най-апетитните ергени в страната. Неслучайно вече няколко пъти е получавал предложение да стане "главен герой“ в риалити формата "Ергенът“.

Но красавецът отказва категорично – най-вече заради ниското възнаграждение, което според слуховете не отговаря на неговия статут.

Еротичните кадри от календара обаче бързо оправдаха очакванията – изданието почти се изчерпа още в първите дни. Фенките се надпреварват да си осигурят екземпляр, за да могат да закачат на стената си перфектното тяло на Буков, заснето във възможно най-примамливото му издание.

Говори се, че издателите вече обмислят допечатки, защото търсенето е огромно. А актьорът?

Със сигурност е наясно, че след тази фотосесия и последната капка съмнение изчезна — Филип Буков е най-горещият календарен модел на 2026-а, пише "Блиц".


Статистика: