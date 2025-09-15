Филип Буков: Оперираха го и влязох на негово място

© Филип Буков стана звезда със сериалите "Откраднат живот" и "Татковци", а впоследствие затвърди популярността си с участия в риалити форматите "Сървайвър" и "Денсинг Старс". Тази есен пък 31-годишният възпитаник на Стефан Данаилов ще е капитан на отбор в праймтайм играта "Аз обичам България", като ще продължим да го гледаме и в предаването на Александра Сърчаджиева и Би Ти Ви "Животът по действителен случай".



Репортер на "Уикенд" се свърза през седмицата с Филип и го разпита подробно за най-актуалното в кариерата му, както и за вероятността да стане "ерген" в някой от следващите сезони на едноименното шоу. На чаровния артист бяха зададени и куп лични въпроси – той беше помолен дори да ни обясни защо от доста време насам е без жена до себе си.



- Филип, този четвъртък тръгва новият сезон на тв играта "Аз обичам България". Лесно ли склонихте да сте капитан на единия от отборите?







- Не съм имал никакви колебания. Със Стоян Дойчев – другия капитан, сме приятели и колеги и бях сигурен, че ще се сработим много добре. Самият аз съм свикнал да работя в телевизията, докато при него не е така. Имаше известни притеснения, но успях да му ги разсея, като му казах: "Няма да те излагам много". (Смее се.)



- Не се ли страхувате, че може да се изложите на някои въпроси?







- "Аз обичам България" е по-скоро с развлекателен характер. Въпросите са интересни, част от тях са и по исторически теми, като разбира се, има и такива, с които ми е по-трудно. Човек няма как да знае всичко. А и когато гледаш вкъщи на телевизора предаването, ти е много по-лесно с отговорите. Тогава го няма притеснението у теб. Съвсем различно е, когато си пред камерите.



- Изгледахте ли епизодите с предишните капитани Вергов и Чучков?







- Изгледах ги за обща култура, когато преди време трябваше да замествам като капитан Юлиан Вергов. Оперираха го и влязох на негово място, а два пъти съм бил и сред гостите. Може да се каже, че съм доста наясно с предаването.



- Другите ви професионални ангажименти на заден план ли остават сега?







- Не. Няма проблем да съвместявам нещата. Два пъти в месеца снимам в "Животът по действителен случай", играя си и представленията "Петък вечер" и "Неделя сутрин". С Алекс Сърчаджиева си партнираме в "Отворена брачна двойка", с Руслан Мъйнов и други актьори – в "Молба за напускане". Понякога ме канят и в "Пощенска кутия за приказки". Като инфлуенсър пък рекламирам.



- Всичко ли сте склонен да рекламирате?







- Историята познава случаи с хора, които се заричат, че няма да приемат всичко, а след време започват да правят компромиси. Самият аз досега съм отказвал да рекламирам цигари, хазарт и всичко друго, което вреди на здравето на човек. Стремя се внимателно да подбирам какво да рекламирам.



- Всяка година отказвате да участвате в "Ергенът"...







- Да, за всеки нов сезон на "Ергенът" ме канят, но винаги отказвам. Това не е моето предаване, няма да участвам и занапред в него. Но пък помогнах на Петър Данов за "Любов в рая", защото той искаше да се включи. Пътувахме за Враца, където трябваше да играем представлението "Молба за напускане". По пътя говорих по телефона с приятел, който ми сподели, че подготвят различен сезон на "Ергенът". След като приключих разговора, го резюмирах накратко пред Петър. На шега дори попитах: "Ти да не би да искаш да участваш?". Той взе да се подхилва, след което отвърна, че има желание. Тогава се обадих на продуцента на "Ергенът" Радослав Тушев и му казах: "Тук има едно момче, много мой човек, приятел и колега...". Радо даде телефонния номер на човек, кой е му дясна ръка, та Петър да му звъннел. След това се чули и се разбрали.



- Не се ли опитахте да разубедите Петър да не влиза?







- Предупредих го, че участието е нож с две остриета. Проблемът на актьорите в България е, че в момента не се снимат сериали, а и не се задава нищо на хоризонта. Петър досега не е имал късмет като мен – аз съм се снимал в "Татковци" и "Откраднат живот". Като всеки артист и той се нуждае от популярност, за да му се отворят някои врати в професионален план.



- Известността промени ли ви като човек?







- Същият съм си, само дето с напредването на годинките все повече общувам с колеги и все по-малко с други хора. Някак си се затварям, вече не съм така открит към всички. Онези, които не са ми жизненоважни, остават на много, ама много заден план заради умората и липсата на свободно време.



- Още ли сте запален по екстремните спортове?







- Няма да се откажа от тях. През лятото останаха на заден план заради работните ми ангажименти, но през есента ще отделя време за екстремни спортове. Общо взето нямам здраво място по себе си. През 2018-а и 2019-а ми направиха две операции на ръката. Бях студент и трябваше да се снимам като каскадьор в американски филм. На 25 декември в залата на НСА залитнах на тренировка, паднах и натроших костта на няколко места. След двете операции ми бяха необходими 3-4 месеца, за да се възстановя напълно. Чупен ми е и носът, затова имам проблеми с дишането. Трябва да се оперирам, но все отлагам. Ще видим докога...



- Защо отлагате? Дишането е важно...







- За съжаление, никъде не дават гаранции, че операцията ще бъде успешна. Доста хора ме съветват да не я правя в България, а да отида в чужбина. Дори и зад граница обаче да ме оперират, след това един месец няма да мога да си упражнявам професията. Ще съм отекъл, а ще ми е невъзможно и да спортувам. На този етап няма как да си позволя да отделя цял месец за възстановяване.



- Как се грижите за външния си вид?







- Всеки ден спортувам по 90 минути. Бягам, карам колело, тренирам бокс, а понякога ходя и на фитнес - зависи от това къде съм и какво е времето. Запалих и Стоян Дойчев да влезе във форма. Диета никога не съм спазвал, просто гледам да не ям боклуци. Генът ми е такъв, че спра ли да тренирам, много бързо отслабвам с 5-6 кг.



- От години тренирате бокс. Случвало ли се е да използвате наученото в залата при конфликтни ситуации в реалния живот?







- Да, но вече не. Като по-млад бях доста палав и буен. Никога не съм си търсил сам белята, но когато са ме провокирали, съм отвръщал. На никого не съм пускал аванта. Побеждавал съм, но и аз съм ял бой на улицата (смее се).



- Докога смятате да сте без гадже?







- От края на февруари-началото на март съм без приятелка. Не мога да кажа с точност колко време още ще издържа, но ми е много добре така. Спокойно ми е, когато до мен няма жена, с която да се съобразявам и на която да угаждам. Виждам сега в интернет пространството разни "новини" за мен и една девойка, но тя категорично не ми е гадже. Преди известно време участвах в музикален клип на въпросното момиче и то просто е качило снимка от съвместната ни работа. Режисьорът на видеото ми е приятел, той ми предложи ангажимента.



- Влиятелният пловдивски бизнесмен Христо Томов е баща на въпросното момиче Дария. Твърди се, че той ви търсел да ви стреля...







- (Смее се.) Това са някакви митове и легенди. Запознах се с бащата и майката на Дария и те се държаха много мило с мен. Говорихме десетина минути. Когато режисьорът на клипа ми звънна, за да ме покани да се снимам, това е било одобрено от родителите на момичето. Между другото, никога не съм имал проблеми с бащите или майките на приятелките си - винаги много са ме харесвали. И днес поддържам добри отношения с родителите на бившите си и дори се чуваме понякога. Със самите девойки обаче не си контактувам.



- Важно ли е за вас приятелката ви да е от заможно семейство?







- Не. Парите нямат никакво значение за мен, когато става въпрос за любов.