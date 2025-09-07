ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Филип Буков: Не ми е до жени
"В момента изобщо не ми е до жени. Приоритет ми е работата и поне в близко бъдеще ще е така. Когато съм във връзка, нещата се пообъркват – служебните ми ангажименти остават на заден план, тъй като се опитвам да угодя на дамата до мен", сподели красавецът, който през новия телевизионен сезон ще е капитан на отбор в "Аз обичам България". След което допълни, че съвсем наскоро се е снимал в музикален клип на певицата Дария.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1150
|
|предишна страница [ 1/192 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Камен Донев: Не може да не ти пука. Ти какъв си - марсианец ли си...
10:45 / 07.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Ясен е победителят в "Игри на волята" 7
09:53 / 07.09.2025
На 22 тя задмина майка си по красота
09:47 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни н...
09:37 / 07.09.2025
Кървавото пълнолуние на 7 септември засяга всяка една зодия
07:38 / 07.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НАП започва да праща писма
17:12 / 05.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Експерт: Крадците разпознават домовете без аларма по надписа "Зло куче"
09:25 / 05.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS