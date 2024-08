Феновете в екстаз: Дрейк с нов албум

© Дрейк пусна албум с невиждано досега съдържание, което включва три нови песни и кадри зад кулисите.



Материали от студийни сесии, аудио клипове и свежи мелодии бяха качени на уебсайта 100gigs, като канадският рапър публикува екранна снимка на сайта в своята история в Instagram.



Трите неиздадени песни са озаглавени: It's Up, с участието на Young Thug и 21 Savage, Housekeeping Knows, с участието на Latto, и Blue Green Red.



Изданието, което възлиза общо на малко над 100 гигабайта данни, идва след няколко месеца затишие за Дрейк след враждата му с колегата му рапър Кендрик Ламар.