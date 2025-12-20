ИЗПРАТИ НОВИНА
Фенове за прическа на Андреа: Ще се бесиш ли?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:41
©
С уникална, но и малко страшна прическа се появи тези дни Андреа.

Попфолк звездата е накъдрила в стил раста дългата си руса коса, а получените плитки... е омотала около шията си съвсем като примка.

"Андреа, ще се бесиш ли?!", стъписаха се нейни фенове.

Според колежки на бившата на Кубпат Пулев обаче певицата е доказано нелоша актриса и кадрото е просто поредната й постановка, пише HotArena


