Фенове за прическа на Андреа: Ще се бесиш ли?

© С уникална, но и малко страшна прическа се появи тези дни Андреа.



Попфолк звездата е накъдрила в стил раста дългата си руса коса, а получените плитки... е омотала около шията си съвсем като примка.



"Андреа, ще се бесиш ли?!", стъписаха се нейни фенове.



Според колежки на бившата на Кубпат Пулев обаче певицата е доказано нелоша актриса и кадрото е просто поредната й постановка, пише HotArena