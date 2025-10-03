ИЗПРАТИ НОВИНА
Фенове сигнализират за състоянието на Светлана Гущерова
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:54
©
"Светлана Гущерова е в последни стадии на анорексия“, сигнализират в социалните мрежи нейни фенове.

Бившата на Християн Гущеров, която упорито държи всички да я наричат вече Василева, известна със своя луксозен начин на живот, в последните месеци буквално се е стопила до неузнаваемост. Снимки от форумите показват, че бившата плеймейтка е плашещо слаба, а хора споделят в интернет, че я засекли пред столичен медицински център за вливки. Според форумните "детективи“ там тя редовно си влива глюкоза, за да компенсира хранителния недостиг, защото тялото й вече не издържа на тежките лишения. "Толкова слаба никога не е била, изглежда като анорексичка“, пишат потресени почитатели.

Истината е, че слуховете за здравословните проблеми на Светлана отдавна циркулират, но сега ситуацията, изглежда, излиза извън контрол. В социалните мрежи заваляха коментари: "Тя не яде! Всичките си пари харчи за процедури и козметика, вместо да седне да си купи едно нормално ядене“. Други добавят: "Побъркала се е по рекламите, снима всичко - от пилешко месо до мляко и дори бързи кредити. Не отказва нито един ангажимент, само и само да изкара пари“. Близки до семейството й шушукат, че въпреки че живее охолно и демонстрира разкош, Светлана реално е изправена пред сериозни финансови предизвикателства. Откакто остана да гледа четирите си деца сама, напрежението се е стоварило върху нея с пълна сила. Моделката не пропуска нито една рекламна кампания, независимо колко абсурдни изглеждат някои от тях.

Форумите преливат от предположения - според едни тя е в тежка криза, според други - това е просто начин да поддържа луксозния си стандарт. Но един факт няма как да бъде отречен - външният й вид вече буди истинска тревога, пише "Ретро“.


