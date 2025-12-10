ЗАРЕЖДАНЕ...
|Фенове не вярват на очите си: Това не може да е Натали
Но не толкова от факта, че двамата все още са заедно и се обичат, макар това да бе доста неочаквано за зрителите. По-изненадващо бе цялостното поведение на Натали, която се държа коренно различно в сутрешния блок по bTV. Няма и следа от бавното й говорене, флегматични жестове и празни приказки, които гледахме в "Ергенът: Любов в рая“.
"Това не може да е Натали! Как така изведнъж започна да говори бързо, с нормален глас, без да си мрънка под носа!“, "Уау! Извън предаването Натали се държи коренно различно, все едно гледаме друг човек“, гласят част от коментарите на зрители.
Самата тя също призна, че е различна и за всичко си има обяснение. "Освен любовно предаване, това е все пак риалити. Аз много добре знаех къде се намирам и умишлено правех някои неща, за да държа зрителите в напрежение. През цялото време бях наясно, че искам Орлин, не съм имала колебания, но все пак това е риалити и трябва да минем през трудности, за да сме сигурни, че сме един за друг“, изстреля на един дъх Натали пред водещата, която я гледаше със зяпнала уста и също отчете бързото говорене на красавицата.
Двамата с Орлин споделиха, че има е било трудно 6 месеца да се крият, заради регламента на предаването. Виждали са се основно в домашни условия, което ще се промени след разкриването на развръзката.
Колкото до бъдещи любовни триъгълници, Нати бе категорична: "Абсурд подобно нещо да се повтори в реалния живот. Аз искам само Орлин и няма какво да ни разклати!“, пише Intrigi.bg.
