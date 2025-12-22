ЗАРЕЖДАНЕ...
|Евгени Минчев получи водка от Митрофанова
"Благодаря за милото отношение и подаръците от Н.Пр. Елеонора Митрофанова", написа Минчев и публикува фотография, на която се вижда бутилката "Руски стандарт". Любопитното е, че от години водката се произвежда по лиценз в Молдова и Полша, но въпреки това остава един от символите на Русия.
Митрофанова е пратила и поздравителна картичка-заготовка на Евгени Минчев, в която му желае "крепко здраве, щастие и уют в дома, душевен мир, вътрешна хармония и много приятни моменти през 2026 година".
Това са стандартните честитки, които посолството изпраща до верните си хора. Навярно бутилка водка и картичка ще получат още Мартин Карбовски, Андрей Райчев, Явор Дачков и др., пише HotArena.
