Евгени Минчев получи водка от Митрофанова
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:00Коментари (1)410
©
Посланикът на Русия у нас Елеонора Митрофанова изпрати възможно най-подходящия подарък за един от най-верните си пропагандатори - Евгени Минчев. В навечерието на празниците е проводила на лорда от село Златица бутилка водка. С това се похвали самият Евгени в социалните мрежи.

"Благодаря за милото отношение и подаръците от Н.Пр. Елеонора Митрофанова", написа Минчев и публикува фотография, на която се вижда бутилката "Руски стандарт". Любопитното е, че от години водката се произвежда по лиценз в Молдова и Полша, но въпреки това остава един от символите на Русия.

Митрофанова е пратила и поздравителна картичка-заготовка на Евгени Минчев, в която му желае "крепко здраве, щастие и уют в дома, душевен мир, вътрешна хармония и много приятни моменти през 2026 година". 

Това са стандартните честитки, които посолството изпраща до верните си хора. Навярно бутилка водка и картичка ще получат още Мартин Карбовски, Андрей Райчев, Явор Дачков и др., пише HotArena.


Този е типичен представител на копейките пазители на традиционните цености.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

