Евгени Минчев намекна за голяма промяна у Слави и за края на едно приятелство

© Преди дни Слави Трифонов навърши 59 години. По този повод Евгени Минчев написа следноот:



"Фейсбук ми напомня, че Слави Трифонов има рожден ден. Но не ми напомни нищо друго.



Нито душата, нито сърцето ми, нито каквито и там спомени да сме имали. Сякаш всичко в мен е абдикирало от това приятелство или да го наречем полезно /някога/ познанство.



Честит рожден ден, Слави. Не зная какво да ти пожелая, наистина".