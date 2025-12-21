© Фейсбук виж галерията Вече съм част от групата на пловдивските художници, най-малкото поради факта, че 4 мои картини са в обща изложба с автори от града, това съобщи самият лорд Евгени Минчев в социалната мрежа, научи Plovdiv24.bg. В събота вечерта галерия "Arsenal of art" отпразнува снощи 10 години от съществуването си, което е и повод за изложбата на светския хроникьор.



Обичайте се, бъдете благословени