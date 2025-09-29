ИЗПРАТИ НОВИНА
Ева Веселинова с големи амбиции в "Трейтърс: Игра на предатели"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:18
Ева Веселинова, бивша репортерка в "Господари на ефира" и настояща водеща на подкаст, се превърна в едно от най-обсъжданите лица в новото предаване на Би Ти Ви "Трейтърс: Игра на предатели".

Блондинката впечатли с присъствието си още на премиерата на шоуто, където се държеше като "кралицата на вечерта" и заемаше централно място на общите снимки – според запознати езикът на тялото й подсказва лидерски позиции и дори победа.

Хора от кухнята на формата твърдят, че Ева наистина е стигнала до финал. Другият финалист и евентуален победител е рапърът Венци Венц. Правилата на играта са такива, че може да има повече от един победител.

Веселинова споделя, че покрай снимките на шоуто за първи път се е отделила от близнаците си Борис и Стефания, което е и нов трогателен момент за нея. Чаровната блондинка признава, че няма намерение да се връща в телевизията -  просто е харесала идеята на играта и предизвикателството, което носи.


