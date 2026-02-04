ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ева Кикерезова се завърна в телевизията, появи се по bTV
Симпатичната водеща сподели, че много е харесвала технологията на правене на предавания, поради тази причина днес тя се занимава със здравен подкаст. Ева не пропусна да сподели, че като майка на три деца ѝ е било доста тежко да съчетава ролята си на родител и на професионалист в телевизия.
Тя коментира, че с бившия и настоящия си съпруг живеят в разбирателство, като те двамата дори работят в обща адвокатска кантора.
Ева сподели, че преди да приключи окончателно с БНТ и физически не се чувствала добре, като повече от месец не е излизала от вкъщи - напълно изтощена от работа.
"Мисля, че вече бях в ситуация, в която много малки неща могат да преобърнат каруцата. Имаше някакво нещо, защо не съм пуснала някаква карта и нещо ме обърна и реших да спра. Не съм казала обаче, че спирам завинаги. Ако се появи нещо, което ми харесва и ми пасва, и по-социално, мога да размисля. Защото прогнозата за времето не е нещо, в което можеш да се раздадеш и да покажеш потенциал", каза Ева и допълни:
"Аз съм човек, който е журналист 23 години и телевизионна водеща, научена да задава въпроси. Това да си водеща има много други специфични умения, които трябва да притежаваш. Да водиш разговора, да го насочваш, да задаваш въпроси, особено в ефир, но така, че да не разгневиш госта. Защото е имало гости, които са си тръгвали от мои студия, и аз съм се научила как да се справям с всякакви екстремни ситуации", продължи Кикерезова и конкретизира, че Георги Христов е един от тези, които си е тръгвал по време на интервю, разгневен от въпроса ѝ.
"Това да изчета просто едно аутокю не беше нещо, което представляваше кой знае какъв интерес за мен. Не ми е било никога самоцел да ставам известна, да бъда на екран, да се разхождам на подиума. Това никога не ми е било толкова важно", каза още Ева.
"Затова искам и да кажа, че ние не сме били синоптици и аз не съм го завършила това нещо. Това е много сериозен процес на обучение години наред. Ние просто сме все едно копирайтърите на синоптиците и да кажем това, което те са искали да кажат, ама така по малко по-смилаем начин на хората", допълни Кикерезова.
Дали и кога отново ще я видим на екран, но не като гост,а водещ, предстои да разберем.
