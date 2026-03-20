Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:32 14:32 1733 1733

Популярната бивша тв водеща и синоптичка Ева Кикерезова замени телевизионното студио с дивата природа на Южна Америка. Тя сподели детайлни моменти от вълнуващото си дамско пътешествие до Пуерто Игуасу, Аржентина, където се изправи лице в лице с едно от чудесата на природата, информира Plovdiv24.bg.



Ева не скри възхищението си от величествената гледка на водопадите, които на местния индиански език означават "голяма вода“. Пътешествието ѝ включва посещение на националните паркове и от двете страни на границата – Аржентина и Бразилия, които са под закрилата на ЮНЕСКО.



"Стоях там и за първи път от много време не ми идваше да кажа нищо. Само гледах. И слушах. И настръхвах“, споделя тя за момента, в който навлиза в горите преди водопадите.



Игуасу се състои от над 270 отделни водопада, подредени във формата на подкова с дължина 2700 метра. Те са два пъти по-пълноводни от Ниагарския.



Най-впечатляващият обект в комплекса остава "Дяволското гърло“ – най-големият и мощен водопад в целия резерват. Кикерезова сподели, че районът е част от най-големия субтропичен резерват в света, който предлага уникална биосфера и спиращи дъха пейзажи, които са надминали и най-смелите ѝ представи.