ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Ето защо го определиха като "таланта на България": На 5 научих таблицата за умножение
Математиката е забавление. Така определя задачите 10-годишният Константин. Казва, че победата в "България търси талант" е сбъдната мечта.
Не бях притеснен, защото задачите ми бяха малко лесни, твърди той. Когато има състезание смята по 3-4 часа на ден.
"Имали сме всякакви международни и емоционални моменти, но тази емоция е несравнима", споделя треньорът му Ангел Атанасов. Константин има интерес към математиката от 5-годишен.
"На 5 научих таблицата за умножение", споделя той пред bTV.
"2022 посети нашия център и от тогава любовта ни към аритметиката става все по-голяма", казва треньорът му. А плановете за бъдещето - повече задачи и повече покорени върхове.
"Имаме желание да покоряваме повече върхове и по-сложни. Детето - и в други държави също", казват и двамата.
Константин е категоричен - наградата от 90 000 лева ще инвестира в образованието си и мечтата да стане архитект.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2597
|
|предишна страница [ 1/433 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Минал и през трите национални телевизии днес става на 46
13:16 / 15.12.2025
Мисис Вселена 2025 предупреди за козметиката
21:02 / 14.12.2025
Жената на Христо Шопов окончателно го заряза
18:21 / 14.12.2025
Андреа: След раздялата с Кубрат се излагах много
12:47 / 14.12.2025
Певицата Емилия: Бях много срамежлива, но тя ме подкрепи да се от...
22:21 / 13.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
"Лидл България" обяви работното време по празниците
16:21 / 14.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS