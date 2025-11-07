ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Ето я порасналата дъщеря на Чочо Попйорданов
Катето е старателна ученичка, послушна и отговорна, възпитана и изключително привързана към майка си. Те са и най-добри приятелки - обичат да пътуват, да слушат музика и често посещават концерти.
Чочо Попйорданов издъхна на 5 май 2013 г., навръх Великден. Обичаният и талантлив актьор си отиде след тежки травми, причинени от падане до гроба на майка му в частните Боянски гробища. Трагедията почерни жена му Даниела и цялата артистична гилдия.
Злощастният инцидент се случи малко преди двамата да станат официално родители. Чочо и Даниела тъкмо бяха привършили процедурата по осиновяване на тяхната дъщеричка Катерина, която трябваше да влезе в дома им само 5 дни след внезапната смърт на Попйорданов.
Актьорът, който угасна на 48, не можа да се порадва на детето си, но още щом я зърва за пръв път, казва пред всички, че тя прилича на него. Тогава момичето е било на две годинки.
Според Христо Мутафчиев духът на Чочо винаги е присъствал в дома на семейството. "Лампите се гасят и светват. Тя се протяга към портрета му и казва "тати, тати!“. Макар да е осиновена, страхотно прилича на него“, казва актьорът.
Катето проявява интерес към театъра още от малка. Тя се е появявала на сцената на Народния театър в постановката "Хъшове“, в която баща й бе сред големите звезди. Мечтите й също са свързани със сцената и актьорството, пише "Хотарена".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2101
|предишна страница [ 1/351 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Честито на Дизела!
20:32 / 06.11.2025
Мария Ванкова роди момче
12:15 / 06.11.2025
Една от най-красивите ни волейболистки празнува днес
08:58 / 06.11.2025
Двойката, напуснала "Ергенът: Любов в рая" на почивка в Италия
22:53 / 05.11.2025
Секси участничка в "Хелс китчън" чака бебе
20:44 / 05.11.2025
Албена Денкова и Максим Стависки се завръщат
17:18 / 05.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS