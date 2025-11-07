ИЗПРАТИ НОВИНА
Ето я порасналата дъщеря на Чочо Попйорданов
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:49
©
Дъщерята на непрежалимия Чочо Попйорданов Катерина все повече прилича на него, макар и да не са една кръв. Момичето, което вече е тийнейджърка, има същата усмивка и одухотворен, изразителен поглед, коментират близки на семейството.

Катето е старателна ученичка, послушна и отговорна, възпитана и изключително привързана към майка си. Те са и най-добри приятелки - обичат да пътуват, да слушат музика и често посещават концерти.

Чочо Попйорданов издъхна на 5 май 2013 г., навръх Великден. Обичаният и талантлив актьор си отиде след тежки травми, причинени от падане до гроба на майка му в частните Боянски гробища. Трагедията почерни жена му Даниела и цялата артистична гилдия.

Злощастният инцидент се случи малко преди двамата да станат официално родители. Чочо и Даниела тъкмо бяха привършили процедурата по осиновяване на тяхната дъщеричка Катерина, която трябваше да влезе в дома им само 5 дни след внезапната смърт на Попйорданов.

Актьорът, който угасна на 48, не можа да се порадва на детето си, но още щом я зърва за пръв път, казва пред всички, че тя прилича на него. Тогава момичето е било на две годинки.

Според Христо Мутафчиев духът на Чочо винаги е присъствал в дома на семейството. "Лампите се гасят и светват. Тя се протяга към портрета му и казва "тати, тати!“. Макар да е осиновена, страхотно прилича на него“, казва актьорът.

Катето проявява интерес към театъра още от малка. Тя се е появявала на сцената на Народния театър в постановката "Хъшове“, в която баща й бе сред големите звезди. Мечтите й също са свързани със сцената и актьорството, пише "Хотарена".


