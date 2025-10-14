Ето кой замести Иво Сиромахов като водещ в 7/8 TV

© Филип Станев се пошегува с Иво Сиромахов в откриващите реплики на днешното издание на "Вечерното шоу на Слави Трифонов“. Именно Станев е новият водещ, като замени на поста досегашния титуляр Иво Сиромахов. В събота Сиромахов обяви, че напуска 7/8 TV, въпреки че бе част от екипа на Слави Трифонов от 25 години.



"Искам да кажа едни думи на всички хора със свободен дух и конкретно на един от тези хора със свободен дух, когото уважавам и с когото винаги съм бил и винаги съм бил и винаги ще бъда брат по оръжие. Този брат е Иво Сиромахов, а ние винаги сме имали едно-единствено оръжие – думите. Само това оръжие може да брани истински свободния човешки дух.



Думите, които ще кажа, са част от текста на песента на Dire Straits "Братя по оръжие“ . И тези думи гласят: "Слънцето е отишло по дяволите, месечината се извисява над небесата. Нека ви кажа: Сбогом. Всеки мъж трябва да умре, но на звездната светлина и на всяка линия на дланта ви пише, че сме глупаци да воюваме с братята си по оръжие“.



"Недейте много да ми се радвате и да свиквате с мен. Камен Воденичаров и Боби Пешев вече загряват. Малко се поколебах дали да приема“, добави той. Това си е същият предизвестен край. Иво Сиромахов не трябваше да бърза да напуска шоуто преди концертите на Софи Маринова. Сега никой няма да му даде безплатна покана“, пошегува се бившият депутат, с което даде ясно да се разбере, че все още не е ясно дали той ще е титулярен водещ на шоуто пише Darik.



Филип Станев е добре познат на зрителите на 7/8 TV като сценарист, актьор и коментатор. В политиката той беше депутат в 46-ото и 49-ото Народно събрание, където участваше в комисии, свързани с културата, гражданското общество и контрола върху еврофондовете.