|Ето кой е водещият на най-новото предаване - The Floor
Домакин на снимките на българската версия на "The Floor" е един от най-големите и модерни снимачни комплекси в Европа, разположен в Нидерландия.
Участниците в предаването ще премерят сили на гигантски LED под, разделен на 100 равни полета, всяко от които е заето от един от играчите и представлява конкретна област на знанията му. Целта на състезателите е да завладеят целия под и да грабнат голямата победа. Опонентите ще се изправят един срещу друг в дуели по различни теми, разпознавайки поредица от изображения или думи. Победителят във всеки от тях ще избира дали да продължи с опитите си да разшири своята територия, или да остави “The Floor" да избере нов претендент за битката.
В края на всеки епизод двамата участници с най-много завладени територии ще влязат в допълнителен дуел, който ще носи по гарантирани 2000 евро на всеки победител. Накрая на сезона последният оцелял, който успее да грабне владенията на всички останали, ще спечели наградата от 30 000 евро.
"The Floor" е един от най-бързо развиващите се формати на телевизионния пазар. Най-новите страни, които излъчват световния хит, са България, Естония и Латвия, с което глобалният обхват на формата достига до 25 територии и продължава да расте. Наскоро предаването отбеляза силни премиери в Австралия, Полша и Испания. Играта продължава да печели аудитория в цял свят, благодарение на интелигентната си концепция и отличителна идентичност. Форматът "The Floor“ e създаден в Нидерландия през 2023 г. от Talpa Studios. В САЩ холивудският актьор Роб Лоу е водещ на предаването, което има заснети вече пет сезона.
Още новини от Любопитни новини:
Започна войната на предаванията
09:09 / 03.10.2025
Нова гигантска планета озадачи учените!
23:06 / 02.10.2025
Много напрежение във вилата на любовта
22:54 / 02.10.2025
Змия нападна Нина Николина в Родопите
22:14 / 02.10.2025
Агент Тенев: Старостта е коварна, не съм добре!
19:37 / 02.10.2025
Страшно добри оферти от А1: Смартфони с 0% лихва на лизинг за 24 ...
16:00 / 02.10.2025
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Шофьорка: Благодаря на анонимния доброжелател!
17:35 / 01.10.2025
Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
17:40 / 02.10.2025
