|Ето какъв е бизнесът на Виктор, влязъл в "Ергенът" с часовник за 30000 лв.
28-годишният ерген от Троян е амбициозен от тийнейджърските си години. Започва да работи едва на 13, и то не заради житейски трудности, а за да изкарва пари сам.
Първо постъпва в шивашко ателие, след това в строителството, работи като сервитьор и барман, даже в казино. По-късно следва теоретична физика, но прекъсва, защото осъзнава, че това не е неговото поприще. Заминава на бригада в Англия, където бере плодове шест дни в седмицата по 12 часа на ден. Едва след като се връща, записва да учи компютърни науки и се посвещава на IТ сферата. Но тъй като се интересува от спорт и здравословен начин на живот, се амбицира да създаде продукт, който да включва най-важни съставки в хранителните добавки. Влага в проекта 50 000 лв. лични средства, но удря на камък. Редица технолози, експерти и консултанти му казват, че това, което иска, е практически невъзможно, пишат от Хотарена.
Започва сам да внася десетки съставки от цял свят - Индия, Бразилия, Аржентина, Китай, и превръща дома си в лаборатория. Чете научни статии, закони, изисквания на БАБХ и технологична документация. Най-накрая успява - създава напитка за дълголетие, която съдържа 50 съставки. Постепенно идеята му се превръща в успешен бизнес. През 2024 г. компанията удвоява приходите си и получава първата си инвестиция - 30 000 евро.
Междувременно Виктор и негов партньор започват да произвеждат и продават шоколад с афродизиак с билките мака и бабини зъби. Продуктът е представен като шоколад за двойки и обещава увеличаване на сексуалното желание и чувствителността по време на секс. "Пуснахме го на пазара на 16 ноември. На 29 ноември бяхме продали цялата си първа складова наличност. Произведохме втора партида на 10 декември. Продадохме я до 12 декември“, разказва пред Forbes Иванов.
Шоколадът за секс става изключително популярен в социалните мрежи. Вадят и други продукти, но постепенно Виктор губи интерес към десерта за двойки. Според регистрите още през пролетта той напуска управлението на фирмата, която стои зад бранда. В социалните мрежи в момента той се представя единствено като собственик на компанията за здравословни напитки.
