Ето го сватбения подарък на Мария

© Ето как изглежда най-скъпият подарък, който получи младоженката Мария за сватбата си на гръцкия остров Корфу от четвъртия си поред избраник - младия бизнесмен Теодор Петков.



Попфолк звездата, която е известна със страстта си към луксозните автомобили, от няколко дни фучи с бяло порше последен модел, дарен й от новия й съпруг.



Певицата нарочно го паркира за час-два не в гаража, а пред портите на хасиендата си, за да предизвика завистта на колежките си и на своите не по-малко заможни комшии, пише "България Днес".