© виж галерията Две от най-големите звезди във фолка се радват на доведени деца. Емилия, която е майка на момче и момиче от връзката си с Коко Динев, има и доведена дъщеря от първия брак на съпруга си Жорж Башур. София днес е красива млада госпожица, която е много близка с махещата си. Цялото семейство е на почивка в испанския курорт Марбея, но певицата призна, че няма търпение да се завърне при своите почитатели в България, макар да си прекарва повече от чудесно по време на ваканцията.



"Имам само още четири дни и моята почивка е към своя край, но не тъгувам, напротив. Харесвам си живота и обичам всичко в него-семейството ми, почивките ми, почитателите ми, участията на които толкова се радвам и съм истински щастлива. Всичко ми е толкова скъпо. Връщам се към моята най-голяма страст - работата ми. Липсвате ми вече много", споделя Емилия. Семейството претърпя жестока загуба, след като при автомобилна катастрофа през май 2018 година загина 19-годишният син на Жорж и брат на София Феди, напомня Hotnews.bg.



Преди близо два месеца и Преслава показа доведения си син. Това се случи на нейния 41-и рожден ден. Наследникът на мъжа й Павел носи неговото име и макар да е само на 14 години, вече е по-висок от мащехата си. Синът, който е одрал кожата на баща си, е плод на любовта на Павел към първата му съпруга Емилия. Връзката им приключила заради Златка Райкова, която примами Павел да остави семейството си. Двамата бяха двойка три години, след което се разделиха, а Лазаров влезе във връзка с Мария Цветкова, известна днес като певицата Ария. По-късно той и Преслава се събраха и станаха родители на дъщеря им Паола.