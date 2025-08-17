ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Ето ги доведените деца на Преслава и Емилия
"Имам само още четири дни и моята почивка е към своя край, но не тъгувам, напротив. Харесвам си живота и обичам всичко в него-семейството ми, почивките ми, почитателите ми, участията на които толкова се радвам и съм истински щастлива. Всичко ми е толкова скъпо. Връщам се към моята най-голяма страст - работата ми. Липсвате ми вече много", споделя Емилия. Семейството претърпя жестока загуба, след като при автомобилна катастрофа през май 2018 година загина 19-годишният син на Жорж и брат на София Феди, напомня Hotnews.bg.
Преди близо два месеца и Преслава показа доведения си син. Това се случи на нейния 41-и рожден ден. Наследникът на мъжа й Павел носи неговото име и макар да е само на 14 години, вече е по-висок от мащехата си. Синът, който е одрал кожата на баща си, е плод на любовта на Павел към първата му съпруга Емилия. Връзката им приключила заради Златка Райкова, която примами Павел да остави семейството си. Двамата бяха двойка три години, след което се разделиха, а Лазаров влезе във връзка с Мария Цветкова, известна днес като певицата Ария. По-късно той и Преслава се събраха и станаха родители на дъщеря им Паола.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 900
|предишна страница [ 1/150 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Днес става на 41, но майка й и баща й са по-известни от нея
13:30 / 17.08.2025
Голямо щастие в Пловдив за две известни наши певици
10:40 / 17.08.2025
Родена е в Русия, но става известна в България с друго име
09:39 / 17.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
22:18 / 16.08.2025
Тази уникална българка днес навърши 87 години
18:11 / 16.08.2025
Д-р Неделя Щонова веща по всички теми, сега пак се изказа многосл...
18:35 / 16.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вдигат минималната работна заплата
20:32 / 15.08.2025
bTV заменя Бесте Сабри
15:06 / 15.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
11:57 / 15.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS