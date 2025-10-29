ИЗПРАТИ НОВИНА
Есил Дюран скочи на Наталия Киселова
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:47
©
Фолк певицата Есил Дюран направи остър коментар в ефира на Нова телевизия, с който разбуни духовете в социалните мрежи.

Поводът – появата на председателя на Народното събрание Наталия Киселова (временно изпълняваща длъжността) в пленарната зала, облечена с долнище на анцуг.

В предаването "Пресечна точка" Есил първоначално определи Киселова като "симпатична жена", но не спести критиките си за нейния външен вид по време на официално заседание.

"Появата на Киселова с долнище на анцуг е неуважение към нейната работа и липса на всякакво уважение към самата институция," заяви категорично певицата. "Ние, хората от народа, трябва да се държим като работодатели. Аз като работодател никога няма да приема човек, който работи за мен, да дойде в този вид и аз да му плащам заплата!".

Дюран допълни, че външният вид е важен показател за отношението и професионализма на всеки, особено когато става дума за представители на държавата.

"Знаете, че по дрехите се посреща. Това са елементарни неща, минимума. Спрямо това как се обличаш, ти вече показваш на какво си способен и какво ще дадеш на институцията," подчерта певицата.

С присъщата си ирония Есил Дюран допусна, че Киселова "може да е бързала от празника на тиквата, ябълката или малината" и затова да е избрала по-небрежно облекло. "Всичко е възможно," добави тя, "но все пак трябва да се внимава. Някои от нас дори на пазар не ходят в този вид, така че нека се уважава институцията.", пише "България Днес"


