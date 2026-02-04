© bTV Първият епизод от новия сезон на "Ергенът" по bTV започва. Датата е малко след деня на влюбените - 17 февруари от 20 часа. Още от самото начало ергените са трима - Кристиян Генчев, на 36 години живее в Америка; Стоян Димов на 30 години от Пловдив и Марин Станев на 27 години от Варна.



"Ще видим дами, които държат живота си в собствените си ръце - с ясни цели, лични амбиции и мечти. За тях трудът не е повод за срам, а готвенето на мусака - нещо напълно нормално", споделя креативният продуцент Ники Николов за пролетния сезон на "Ергенът".



Любовното приключение в новия сезон на "Ергенът“ ще започне още в София, когато на специално организирани бързи срещи, близки на Крис, Стоян и Марин ще се запознаят с дамите, които са отправили своя поглед към всеки един от ергените. Подкрепа на Крис ще бъдат брат му Виктор и неговата съпруга Ангелина, Стоян ще се довери на преценката на своята майка Елена и приятеля си Христо, а Марин – на своите най-близки приятели - Меглена и Ивелин. Зрителите вече се срещнаха с тях в ефира на bTV в края на 2025г., когато в предаването "Преди обед“ те споделиха интересни неща за тримата ергени.



Кулминацията в този процес на взаимно опознаване ще бъде елегантен и романтичен бал в София. Там момичетата ще заявят своя интерес и ще се срещнат на живо с ергените. Само онези, при които има взаимно привличане, ще се отправят към Шри Ланка, където любовните истории ще се развиват сред красиви пейзажи и вдъхновяващи гледки.



Неслучайно екзотична Азия за втора поредна година ще посрещне участниците в българската версия на "Ергенът“. Вдъхновена от философията на будизма, която не говори за "търсене на любов“, а за даване на любов, Шри Ланка е готова за истинска романтика, автентични емоции и нов подход към любовта. По тези географски ширини вярват, че същността на дълбоката любов се състои в това да предложиш щастие. Но не можеш да предложиш щастие, ако не си изграден вътре в себе си и не се обичаш.



