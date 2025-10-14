ИЗПРАТИ НОВИНА
Ергенът с най-кратко тв участие е арестуван за насилие? Душил приятелката си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:37
©
Радослав Куцев, който бе прогонен от любовното риалити "Ергенът" едва 30 минути след влизането си във формата, е задържан за 24 часа за побой над приятелката си.

На 11 октомври в апартамент в София Куцев е нанесъл побой на жената, с която живее на семейни начала. Те била душена и удряна в главата. След подаден в полицията сигнал агресорът е бил арестуван за домашно насилие. 

Припомняме, че мъжът постави рекорд за най-кратко участие в телевизионно риалити. Той бе изхвърлен от екипа на продукцията, след като се държа арогантно и грубо, обиждайки участничките в романтичното предаване. Наложи се скоротечно хората зад кадър да се намесят и да му покажат вратата. 

Извън телевизионния формат Радослав се представя като модел, фитнес маниак и собственик на малък бизнес.

"Пред камерите играех роля – малко бохем, малко непукист. Истинският Радо е доста по-различен“, коментира неотдавна той. Други обаче са категорични, че това не е първият случай, в който Куцев проявява агресия към представителки на нежния пол. 

"Труд news" научи, че младият мъж има предишни криминални регистрации.


Деян Донков заживя в Пловдив с новата доста по-млада любима
13:07 / 14.10.2025
Петър Дилов: Над 20 милиона японци започват деня си с българско к...
10:04 / 14.10.2025
Зуека: Моята свобода е в личния ми избор
09:40 / 14.10.2025
Честито на най-неприятния образ от "Откраднат живот"
22:22 / 13.10.2025
MTV слага край на каналите си в Европа, ето датата
16:59 / 13.10.2025
До 50 грама ракия на ден и то със салата
10:51 / 13.10.2025

