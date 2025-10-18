ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ергенът побойник с нова версия: Аз съм битият, при скандал Джанан ми счупи две ребра
Куцев е обвинен, че е хванал известната боркиня за врата, след което я е ударил с главата в челото. Районните магистрати обаче прецениха, че прокуратурата разполага само с косвени доказателства, а и медицинското, което си е извадила европейската шампионка по борба, не показва такъв тип травми.
Това бе и причината Радослав Куцев да бъде пуснат от ареста, като дори не му е наложена каква то и да е било мярка за неотклонение. Ергенът бе пуснат от следствения арест почти веднага след делото. Никога не съм посягал на Дженан. Заедно сме три години като през това време се разделяхме и събирахме. В повечето случаи тя искаше да се съберем. Тя ходи по психолози и психиатри, защото има нервни сривове. Точно това се случи при последния ни скандал. Тя получи нервен срив, след което аз си тръгнах. Не съм й посягал.
Ако някой е посягал, то това е тя, защото преди известно време ме нападна и ми счупи две ребра", разказва своята страна на историята Радослав Куцев.
Прокуратурата не бе съгласна, като дори каза, че в миналото Радослав е заплашват боркинята с убийство, ако разбере, че се вижда с друг мъж. За това обаче няма никакви доказателства, защото не е подала такъв сигнал, а чак сега го е разказала пред разследващите. Държавното обвиние твърди, че в който се твърди, че в деня, в който Джанан е била насилена от Радослав, той е нахлул насила в жилището й. Взел й е телефона, счупил го е в земята, след което я е сграбчил за гушата. Докато я стиска за врата, й нанася зверски удар с глава в челото. Тези твърдения обаче са подкрепени само и единствено на казано от Джанан, сестра й и майка й, но не са подкрепени от доказателства. Също така твърденията на прокуратурата, че Радослав е нахлул насила в апартамента на Джанан, не са подкрепени от нищо друго освен от разкази. Няма следи от взлом, няма следи от борба, а и самата Джанан няма никакви наранявания, които да отговарят на обвиненията на Софийската районна прокуратура.
Защитата на ергена, който се прочу, защото бе изгонен от култовото предаване за рекордно време, помоли Темида да приобщи доказателства.
Те представляват показанията на двама приятели на Радослав, които твърдят, че той е спокоен, уравновесен и добър човек, който не е склонен към агресия. Бяха приобщени и медицински документи, че ергенът има стент на бъбрека, който помага за кръвооросяването на органа и състоянието му е сериозно, което прави и невъзможно задържането му под стража. Именно заради този стент Радослав често ходи до тоалетната и е на специален хранителен режим.
Защитата на ергена, в лицето на адвокат Димитрова, изрази своите съмнения, че Джанан е човек, който не би се оставил да бъде насилван, защото все пак е европейска шампионка и световна медалистка по борба.
В крайна сметка, когато бе дадена последна дума на обвиняемия, той помоли магистратите да бъдат реалисти и да не го оставят в ареста за нещо, което не е извършил. "Повече въобще няма да се доближавам до Джанан. Това е пълно предателство и пълни лъжи Разочарован съм. Дори искам да помоля, ако може и тя повече да не ме доближава, защото не искам да я виждам“, моли Темида Радослав.
В крайна сметка след над половин час мъдрене съдиите прецениха че доказателствата срещу ергена са нищожни. Това накара магистратите да бъдат реалисти, както и ги помоли самият обвиняем, и го пуснаха на свобода без никаква мярка за неотклонение.
Прокуратурата предстои да обжалва, защото са категорични, че Радослав Куцев е опасен за обществото, като мотивът им бе, че има две предишни присъди. Едната е за притежание на 37 грама марихуана през 2016 г., а другата е за размахване на пластмасов калашник през 2019 г. Тук е важно да отбележим, че калашникът е бил пластмасов, който е бил използван по време на заснемането на видеоклип за песен.
Каква точно е истината, предстои да стане ясно по време на делото, ако до такова въобще се стигне, пишат от Хотарена.
