ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Ергенът от Пловдив Джани с отговор към хейтърите
В профила си той публикува снимка в елегантен черен костюм и с пура в ръка, придружена от силно послание за самоуважение и независимост.
"Ще те критикуват за това, което си, за това, което не си, и за това, което мислят, че си. Независимо колко се опитваш да угодиш, винаги ще има мнения. Затова живей за себе си", написа Джан.
Постът му беше възприет като отговор към хейтърите, които в последните седмици го нападат за поведението му в предаването "Ергенът: Любов в рая", пише "България Днес".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1802
|
|предишна страница [ 1/301 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Венета Райкова съсипа bTV с пост в Instagram
21:40 / 17.10.2025
На 18 октомври, на големия празник, не давайте назаем сол и пари....
21:27 / 17.10.2025
Искра Владимирова напусна bTV, веднага обявиха заместника й
17:43 / 17.10.2025
Милена се раздаде за 40 години на сцената
13:24 / 17.10.2025
Журналист: Всесезонните гуми стават все по-популярни
11:48 / 17.10.2025
Мариана Попова натири Слави: Той никога не е бил музикант, само р...
11:17 / 17.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта
16:17 / 15.10.2025
Разводът май няма да им се размине
16:33 / 15.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS