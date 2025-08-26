ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|"Ергенът: Любов в рая" стартира
Всички те умеят да палят искри, а в пожара, който предизвикат, ще се родят вълнуващи любовни двойки и ще изгорят много сърца. Всеки гръм в рая ще бъде придружен от залпове смях, защото през този сезон забавните ситуации и хуморът ще бъдат в изобилие.
Сред екзотичната природа на остров Родос, далеч от баналното ежедневие, привлекателни мъже и жени ще провокират и ще правят немислимото в името на любовта. В "Ергенът: Любов в рая“ ще видим добре познати участнички, които имат опит в играта на котка и мишка, и нови, амбициозни съблазнителки с големи мечти, съобщиха от телевизията.
Мъжете ще прилагат различни стратегии, за да стигнат до целта. Някои ще заложат на романтика и кавалерство. Други ще последват зова на природата и ще се опитат да докажат, че любовното предимство е на страната на по-първичните, шумните и напористите.
Независимо кой път изберат, риалити героите ще внесат индивидуален чар и автентичност в най-горещото тв предаване и ще го превърнат в дръзко забавление.
Емоционалните възходи и падения ще ги следват докато се борят за вниманието на обекта на своето желание. Как егото на мъжете ще понесе конкуренцията или отказа?
Какви стратегии ще приложат жените, за да отстранят съперниците си и кои скрити оръжия ще използват, за да получат каквото искат? Опитът или невинността ще се превърнат в билет за рая? Скоро ще разберем.
Очакват ни нажежени емоции, заплетени отношения, изненадващи обрати и незабравими моменти в "Ергенът: Любов в рая“, всеки ден, от понеделник до петък, от 21:30 часа по bTV.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1001
|предишна страница [ 1/167 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Велика журналистка днес става на 78
07:58 / 26.08.2025
Изненадваща сватба във фамилия Стораро! Емрах е!
22:00 / 25.08.2025
В "Дианабад" пуснаха парно
21:17 / 25.08.2025
Експерт: Почти 2 пъти по-скъпо е да си направиш зимнина в буркани...
20:21 / 25.08.2025
Мъртвешка глава е заснета на наш плаж
17:28 / 25.08.2025
НПО: За втора година "Игри на волята" унищожава дюни и растения н...
16:01 / 25.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS