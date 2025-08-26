ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
"Ергенът: Любов в рая" стартира
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:10Коментари (0)445
©
През тази есен флиртът, страстта и красивата интрига се завръщат в ефира на bTV, по-горещи от всякога. Очакваното риалити "Ергенът: Любов в рая“ с водеща Райна Караянева стартира на 1 септември от 21:30 часа, за да предложи ново телевизионно преживяване и взривоопасни отношения между изкусителки, сигурни в своите качества и самоуверени мъже.

Всички те умеят да палят искри, а в пожара, който предизвикат, ще се родят вълнуващи любовни двойки и ще изгорят много сърца. Всеки гръм в рая ще бъде придружен от залпове смях, защото през този сезон забавните ситуации и хуморът ще бъдат в изобилие.

Сред екзотичната природа на остров Родос, далеч от баналното ежедневие, привлекателни мъже и жени ще провокират и ще правят немислимото в името на любовта. В "Ергенът: Любов в рая“ ще видим добре познати участнички, които имат опит в играта на котка и мишка, и нови, амбициозни съблазнителки с големи мечти, съобщиха от телевизията.

Мъжете ще прилагат различни стратегии, за да стигнат до целта. Някои ще заложат на романтика и кавалерство. Други ще последват зова на природата и ще се опитат да докажат, че любовното предимство е на страната на по-първичните, шумните и напористите.

Независимо кой път изберат, риалити героите ще внесат индивидуален чар и автентичност в най-горещото тв предаване и ще го превърнат в дръзко забавление.

Емоционалните възходи и падения ще ги следват докато се борят за вниманието на обекта на своето желание. Как егото на мъжете ще понесе конкуренцията или отказа?

Какви стратегии ще приложат жените, за да отстранят съперниците си и кои скрити оръжия ще използват, за да получат каквото искат? Опитът или невинността ще се превърнат в билет за рая? Скоро ще разберем.

Очакват ни нажежени емоции, заплетени отношения, изненадващи обрати и незабравими моменти в "Ергенът: Любов в рая“, всеки ден, от понеделник до петък, от 21:30 часа по bTV.


Още по темата: общо новини по темата: 1001
26.08.2025 Най-известното хлапе става на 45 години
25.08.2025 Новата любов на Карлос Насар няма да се задържи дълго в обятията му
25.08.2025 Честито! Човек на Слави Трифонов празнува днес!
25.08.2025 НПО: За втора година "Игри на волята" унищожава дюни и растения на известен плаж!
24.08.2025 Мария Бакалова: Един добър ден
23.08.2025 Лайнъл Ричи стана жертва на нагъл обир
предишна страница [ 1/167 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Велика журналистка днес става на 78
07:58 / 26.08.2025
Изненадваща сватба във фамилия Стораро! Емрах е!
22:00 / 25.08.2025
В "Дианабад" пуснаха парно
21:17 / 25.08.2025
Експерт: Почти 2 пъти по-скъпо е да си направиш зимнина в буркани...
20:21 / 25.08.2025
Мъртвешка глава е заснета на наш плаж
17:28 / 25.08.2025
НПО: За втора година "Игри на волята" унищожава дюни и растения н...
16:01 / 25.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
20:00 / 24.08.2025
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
09:45 / 24.08.2025
Много богат българин, за когото почти никой не е чувал нищо, днес празнува
Много богат българин, за когото почти никой не е чувал нищо, днес празнува
19:35 / 24.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
11:51 / 24.08.2025
Проф. Рачев: През последните години първият есенен месец все повече и повече прилича на летен
Проф. Рачев: През последните години първият есенен месец все повече и повече прилича на летен
15:28 / 24.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: