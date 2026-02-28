ЗАРЕЖДАНЕ...
Ергенът Евгени: Да, тя ми разби сърцето
©
"Последно съм плакал заради Валерия. Аз я бях приел за човека, с когото аз ще си умра! Ама когато умираш всеки ден заради този човек, този човек няма място в твоя живот. Тя ми разби сърцето!", заяви Евгени с болка.
"Аз съм артистът. Аз съм музикант. Аз съм комуникатор. Моето основно изразно средство е музиката", категоричен е той. "Това, че в България мен не ме разпознават, не означава, че аз не съм разпознаваем в чужбина."
"Аз изобщо не скачам върху това", отвърна му Мон Дьо.
"Световна звезда – не съм Лейди Гага – да! Но вярвам, че всеки има собствен тайминг", добави пианистът.
Евгени призна, че дълго време е търсил одобрението на баща си.
"До даден период се опитвах да се докажа на баща си. Да има тази усмивка, да има: 'Гордея се с теб', искрено. Трудно приемах липсата на емоционална подкрепа", сподели той.
А въпросът за семейството остава отворен:
"Ще имам ли семейство, деца? Това е въпрос, който ми се задава не само от семейството, а и вътрешно."
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Деси Слава: Ще ви разкрия голяма новина
19:14 / 27.02.2026
Нова марка автомобили влиза на българския пазар
17:30 / 27.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.