Ергенка вдига сватба с богаташ

© След участието си в телевизионния формат "Ергенът", чаровната Венета Костова отново е в центъра на светските разговори, пише България Днес.



Този път причината е любовта - голяма, искрена и вдъхновяваща. Красавицата е официално сгодена за Юджел Изет, шеф на британска технологична компания.



Двамата се запознават случайно чрез общ приятел в Лондон, а любовта им се развива с изключителна бързина. Догодина вдигат сватба, пише "България Днес".