|Ергенка вдига сватба с богаташ
Този път причината е любовта - голяма, искрена и вдъхновяваща. Красавицата е официално сгодена за Юджел Изет, шеф на британска технологична компания.
Двамата се запознават случайно чрез общ приятел в Лондон, а любовта им се развива с изключителна бързина. Догодина вдигат сватба, пише "България Днес".
