ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Ергенка си намери ерген
Тя започна в предаването като част от групата, бореща се за младия Виктор Русинов, после се прехвърли към Мартин Николов – Елвиса, а като видя, че и там няма шансове, се хвана за третия мъж с компанията – Васил, с когото си и тръгна на финала. Но и там след предаването отношенията са започнали да буксуват и астроложката се е разделила с бизнесмена с думите: "Хайде да си останем приятели!".
Към днешна дата те твърдят, че са в добри приятелски, а не любовни отношения. Ади обаче не е спряла да търси и най-после се похвали с ерген, за когото повечето моми могат само да й завиждат. Тя показа в социалните мрежи снимки с младежа. Двамата заедно са били на Седемте рилски езера.
"Рила е вълшебство" е единственият коментар, който Ади прави по повод снимките. Те, разбира се, не впечатляват с природните картини, а с това, че момата е в компанията на ерген, който определено хваща окото. "По-хубав от всичките ергени, взети заедно!", пише фенка на астроложката. Друга ергенка – Дениз Хайрула – пък отбелязва: "А вие много си отивате!". Клаудия от сезон 4 на риалитито, която до края остана в отбора на Виктор, изпраща виртуално сърчице на астроложката и новия й кавалер, пише HotArena.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1155
|
|предишна страница [ 1/193 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Камен Донев: Не може да не ти пука. Ти какъв си - марсианец ли си...
10:45 / 07.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Ясен е победителят в "Игри на волята" 7
09:53 / 07.09.2025
На 22 тя задмина майка си по красота
09:47 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни н...
09:37 / 07.09.2025
Кървавото пълнолуние на 7 септември засяга всяка една зодия
07:38 / 07.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НАП започва да праща писма
17:12 / 05.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Експерт: Крадците разпознават домовете без аларма по надписа "Зло куче"
09:25 / 05.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS