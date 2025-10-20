ИЗПРАТИ НОВИНА
Ергенка отмъкна гаджето на колежка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:08
©
Кристина Пламенова е отмъкнала Виктор Иванов от Дениз Хайрула, узна "Уикенд". В "ТикТок" се появи видео, което показва как блондинката и бизнесменът се возят заедно в колата му. За никого не остана скрито, че двамата са най-новата двойка, а Хайрула е заразна от богаташа заради конкурентката си от "Ергенът: Любов в рая".

"След като не спечелих финала на "Ергенът", не бях разочарована или наранена. Ние с Виктор продължихме да си пишем" – призна два месеца Дениз, а свидетели се кълняха, че са ги виждали заедно на почивка в Банско след края на шоуто.

Явно двойката се е разделила наскоро и туркинята не е предполагала, че Иванов я е сменил с Кристина, защото реагира на клипчето с коментар "Тихите води са най-курви" и призова автора на видеото да й пише на лично съобщение, явно за да разбере подробности.

От реакцията на Дениз стана ясно, че не е очаквала да види точно това, ние също най-малко сме очаквали, че Виктор ще се забие с палавата Кристина, която е преспала с доста известни мъже, сред които Руди Гела и Даниел Петканов, а близки до красавицата се кълнат, че има още няколко богаташа, минали през леглото й.

Виктор Иванов се представя като млад предприемач, който неотдавна е представен на страниците на българския "Форбс". Успява да развива паралелно два напълно различни бизнеса – в сферата на IT технологиите и в производството на шоколади с афродизиак. Не парадира с финансови възможности, въпреки че носи часовник за 30 000 евро – факт, който със сигурност не убягва на златотърсачките, с афинитета си към заможни господа, пише HotArena.

"Естествена е. Беше жената с най-малко грим, но веднага ми хвана окото", коментира Виктор Иванов Дениз след влизането си в шоуто. "Толкова пъти се влюбвах в неподходящи мъже, търсех внимание, одобрение, любов и все се оказвах разочарована, наранена, празна. В един момент се запитах: ами ако проблемът не е в тях, а в мен?", признава откровено финалистката в първия сезон на "Ергенът", която отново е наранена, но този път от Виктор.


