|Ергенка към Ерген: Спах с друг, ама хич да не ти пука
Изненадващата изповед македонецът направи в разговор с друга ергенка – Дениз Хайрула, с която тримата са делили екранно време.
Филипа и Йовица бяха сред най-коментираните двойки в шоуто, но връзката им се разпаднала почти веднага след завръщането им в България. Вместо да продължат любовта си, последвали скандали, взаимни нападки и мръсни разкрития.
Йовица твърди, че Филипа му е изневерила, докато все още са опитвали да спасят отношенията си.
Тя обаче отрича и настоява, че е ставало дума само за онлайн флирт, който по-късно, след раздялата, се е развил в кратка връзка – също завършила с провал.
Истинската буря настъпи, когато Филипа отвори "папката с мръсните тайни“ и буквално срита имиджа на художника.
"Живее в апартамент, който прилича на кочина. Изключително мърляв и безотговорен е“, твърди Филипа, която е козметик по професия.
Така, от едни от любимците на публиката, Филипа и Йовица се превърнаха в главни действащи лица в най-новия риалити скандал.
