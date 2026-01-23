ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Ергенка чака първото си дете, бащата бизнесмен
Щастливата новина дойде директно от профила на Боряна в Instagram, където тя реши да сложи край на догадките и да сподели радостта си точно в шестмия месец от бременността.
Бъдещата майка публикува серия от кадри, на които позира с пораснало коремче, облечена в елегантна черна рокля и нежни бели ръкавели. На снимките тя сияе до своята половинка.
С краткото, но ясно математическо уравнение "1+1=3“, Боряна разкрива, че двамата с любимия й мъж са готови да посрещнат новия член на семейството си.
"Вълнение, притеснение и много любов изпълват сърцата ни всеки ден“, казва тя.
Боряна не скрива, че пътят към родителството е изпълнен с палитра от емоции. За нея това е не просто новина, а сбъдване на една от най-съкровените мечти.
"Благодарни сме и нямаме търпение да прегърнем нашето първо дете“, споделя тя пред своите последователи.
Кой е мъжът до Боряна Лекова?
Въпреки че Боряна е свикнала с вниманието на камерите, тя избира да пази самоличността на мъжа до себе си далеч от светлините на прожекторите. Двамата са заедно от 2023 г., а през декември 2024 г. отбелязаха своята първа годишнина по изключително романтичен начин — с розови балони и специална торта, скрила под глазурата си тяхна обща снимка. През последната година двойката сподели редица интимни моменти, сред които и приказно пътуване до Атина за 30-ия й рожден ден. А когато навърши 31, за своя специален ден дамата получи огромен розов букет, пише Ladyzone.
"Мислех си, че да си в клуб "30“ е страшно.., НО ето, че днес навършвам 31 години и се чувствам по-щастлива, осъзната и вдъхновена от всякога!“ – написа тогава Боряна в своя Instagram профил.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3105
|предишна страница [ 1/518 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Днес стана на 39, малцина знаят рожденото й име
15:33 / 23.01.2026
Слави Клашъра обмени 6 буркана със стотинки, ето колко евро му да...
11:25 / 23.01.2026
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да ...
10:05 / 23.01.2026
4 зодии ще се радват на много пари днес
08:41 / 23.01.2026
Не всички зеленчуци обичат студената среда
08:36 / 23.01.2026
Писател за Лили Иванова и Христо Стоичков: Има нещо шизофренично ...
21:06 / 22.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
До 10 сантиметра сняг в Пловдив прогнозира НИМХ
08:23 / 21.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS