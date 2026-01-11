ИЗПРАТИ НОВИНА
Ергенка би взела куче,отколкото да има дете от гаджето
21:53
©
Милионерът Ваньо Алексиев и финалистката от втория сезон на "Ергенът" Валерия Георгиева имат връзка от година. Двамата демонстрират близост и споделени ценности, въпреки внушителната разлика във възрастта им – транспортният бос е с цели 35 години по-стар от манекенката. Това обаче не ги смущава. Очевидно не е пречка и за общите им житейски решения, включително едно от най-важните: деца в плановете им няма.

След раздялата си с пианиста и телевизионен "ерген" Евгени Генчев, Валерия бързо обърна страницата и насочи погледа си към далеч по-заможния Алексиев. Сега красавицата живее в луксозното му имение, а отношенията им се развиват спокойно. За разлика от много други известни двойки, те не говорят за сватби, бебета и "следващата стъпка". И двамата са категорични, че не искат деца.

На някои от по-старите им общи снимки феновете забелязаха леко заоблено коремче на Валерия и побързаха да я "поздравят" за бременност. Манекенката обаче бързо охлади страстите и ясно заяви, че майчинството не е сред приоритетите й. "Ей, не съм бременна! Няма да раждам скоро!", отсече тя. Алексиев пък е в етап от живота си, в който по-скоро би му подхождала ролята на дядо, отколкото тази на "млад баща", а и самият той няма желание тепърва да гледа бебета. Допълнително масло в огъня подклаждат и слуховете,  че бизнесменът всъщност си пада по мъже, а хубавиците край него използва само за параван.

Георгиева никога не е крила позицията си по темата. Тя неведнъж е заявявала, че предпочита кучетата пред хората, а за пелени и бебешки колички изобщо не мисли. Цялата й енергия е насочена към грижата за бездомни животни – кауза, на която е отдадена безрезервно. Валерия има приют, участва активно в благотворителни кампании и често спасява четириноги в беда.

Именно любовта към животните я сближава с Ваньо Алексиев, шеф на фирма "Биомет", който също е краен веган и голям защитник на животинските права. В дома си двамата отглеждат 5–6 кучета и редовно подпомагат различни организации с храна и средства. Макар че е значително по-възрастен от Валерия, тя открива в негово лице сродна душа – човек със сходни убеждения и начин на мислене.

Любопитен детайл е, че бившата половинка на Алексиев – инфлуенсърката Цвети Василева, с която той имаше 10-годишна връзка, неотдавна роди дъщеря от новия си партньор – млад лекар. Докато тя поема по пътя на майчинството, Ваньо категорично затваря тази глава от живота си и я заменя с връзка, в която деца не се предвиждат.

Алексиев е известен и с афинитета си към ултралуксозни автомобили. Преди години сам се похвали, че е собственик на една от най-скъпите коли в света – "Бугати Широн", за която броил около 5 милиона лева. Бившата му приятелка често позираше зад волана в Монако, а днес щафетата поема Валерия, която не пропуска да се щрака сред лъскавия автопарк на милионера.

Що се отнася до миналото, риалити звездата отказва да коментира раздялата си с Евгени Генчев и предпочита да гледа напред. След нея пианистът имаше кратка авантюра с инфлуенсърката Ивка Бейбе, която също приключи. Според слуховете, в момента бисексуалния пианист има отношения с мъж.

Георгиева не съжалява за участието си в "Ергенът", тъй като именно риалити форматът я направи широко разпознаваема. Тя открито признава, че популярността й е помогнала да финансира каузите си. Дълго време трупала сериозни задължения към ветеринарни клиники, но откакто до нея стои богат партньор, тези проблеми са в миналото. "Имам две лица – едното работи, за да изкарва пари, а другото ги харчи за каузата“, казвала е Валерия.

Валерия поддържа форма с интензивни тренировки и строг веган режим. Казва, че тежи 48 килограма и е висока 171 см. От години не консумира животински продукти и държи партньорът ѝ да споделя този начин на живот. Алексиев напълно отговаря на изискванията ѝ. Любов без деца, но с кауза, кучета и лукс – това изглежда е формулата, която прави двойката щастлива, пише ХотАрена.


