|Енджи Касабие: Счупих зъбите на Силвесър Сталоун
От София до Дубай и Бейрут
Енджи разкрива, че е станала водеща, след като нейни интервюта стават вайръл и предизвикват огромен интерес. От Дубай до Бейрут - всички говорят за нея. Така получава покана да се премести в Абу Даби и да води предаване, посветено на здравето и новите тенденции в уелнес индустрията. Тя, обаче, решава да остане в България.
"Не съм журналистка, нито водеща по образование. В началото беше изключително трудно. Нямаше сценарии, импровизирах пред камерата“, споделя тя пред Елизабет.
Енджи признава, че работата в телевизията в арабския свят е предизвикателство - има строг етикет, дрескод и културни граници, които трябва да се спазват. Но именно тази дисциплина я е направила по-силна и по-уверена.
Любов като филм
В подкаста Енджи говори откровено и за любовта. След болезнена връзка с ревнив партньор, съдбата я среща с Мистър Ливан - мъж, който променя живота ѝ. "Първо си мислех, че е прекалено настоятелен. Пишеше ми в Инстаграм, канеше ме на кино, а аз се правех на недостъпна. Но той е истински. Грижеше се за майка си и сестра си“, казва тя и споделя, че точно грижата към семейството му я спечелва.
Само пет месеца след запознанството им двамата се сгодяват. Сватбата в Египет продължава цели четири дни, с 400 гости и пищен декор като от филм. Втората сватба е в Бейрут - по-скромна, но изпълнена с любов и традиция.
Сред звездите
Енджи споделя, че благодарение на приятелството си с Фабрегас се запознава с Меси и става част от екипа му. "Меси е изключително скромен човек. Работата с него ме научи на смирение“. Тя категорично отрича слуховете, че е диетоложка и на Кристиано Роналдо, но признава, че познава добре неговата половинка Джорджина.
Касабие разказва забавна история за Силвестър Сталоун, на когото подарила баклава.
"Оставил я в хладилника и после си счупил зъба!“, смее се тя. Но именно работата с холивудската легенда я е променила: "Видях колко човечен е, въпреки славата“. А за Робърт де Ниро казва просто, че е уникален човек без претенции.
Срещу фалшивата красота
Енджи Касабие е категорична, че съвременната мания по бързата красота е опасна. Тя остро осъжда практиките млади момичета да си правят BBL операции (за уголемяване на задните части) и липосукции, само за да приличат на инфлуенсърките от Запада. Тя споделя, че е виждала шокиращи случаи - млади момичета си махат ребра, за да имат "по-тънка талия“.
Всичко това, за да изглеждат като някого в социалните мрежи. Истинската красота идва от здравето и хармонията, не от хирургията“.
Загубата, която я променя
Една от най-силните части на разговора е, когато Енджи говори за личната си трагедия – загубата на четирите си деца. Тя вярва за себе си, че има пет, защото е създавала връзка с тях в друго измерение. Енджи признава, че вярата в Бог ѝ е помагала да продължи винаги. "Тук на земята сме на изпит. Истинският живот започва след смъртта“, казва тя.
Здраве, стрес и вяра
Енджи вярва, че стресът е причината за почти всички болести. "Храната, кислородът и водата - това са трите най-важни неща. Никога не пия бутилирана вода, защото тя е мъртва". Тя е категорична, че диетите вредят, защото ограничават човек.
В подкаста Енджи разкрива и защо смята, че червата са най-важният орган в човешкото тяло. Как държи водата жива със сребърна стотинка? Диетоложката коментира и модерното лекарство за отслабване Ozempic.
За големите загуби
Енджи признава, че е губила всичко и е фалирала цели четири пъти - последно през 2020 г. в Ливан, когато остава без средства. Тя е убедена, че човек може да спре остаряването, ако мислите му са чисти и не допуска негативна енергия около себе си.
