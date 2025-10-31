ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Енджи Касабие: Счупих зъбите на Силвесър Сталоун
Автор: ИА Фокус 16:04Коментари (0)623
©
В новия епизод на "Елизабетско Podcast" водещата Елизабет Методиева посреща една от най-влиятелните диетоложки в Близкия изток – Енджи Касабие. Тя е лицето на здравето и красотата в арабския свят, водеща на собствено предаване по Sky News Arabia и личен диетолог на световни звезди като Лионел Меси и Силвестър Сталоун.

От София до Дубай и Бейрут

Енджи разкрива, че е станала водеща, след като нейни интервюта стават вайръл и предизвикват огромен интерес. От Дубай до Бейрут - всички говорят за нея. Така получава покана да се премести в Абу Даби и да води предаване, посветено на здравето и новите тенденции в уелнес индустрията. Тя, обаче, решава да остане в България. 

"Не съм журналистка, нито водеща по образование. В началото беше изключително трудно. Нямаше сценарии, импровизирах пред камерата“, споделя тя пред Елизабет.

Енджи признава, че работата в телевизията в арабския свят е предизвикателство - има строг етикет, дрескод и културни граници, които трябва да се спазват. Но именно тази дисциплина я е направила по-силна и по-уверена.

Любов като филм

В подкаста Енджи говори откровено и за любовта. След болезнена връзка с ревнив партньор, съдбата я среща с Мистър Ливан - мъж, който променя живота ѝ. "Първо си мислех, че е прекалено настоятелен. Пишеше ми в Инстаграм, канеше ме на кино, а аз се правех на недостъпна. Но той е истински. Грижеше се за майка си и сестра си“, казва тя и споделя, че точно грижата към семейството му я спечелва.

Само пет месеца след запознанството им двамата се сгодяват. Сватбата в Египет продължава цели четири дни, с 400 гости и пищен декор като от филм. Втората сватба е в Бейрут - по-скромна, но изпълнена с любов и традиция.

Сред звездите

Енджи споделя, че благодарение на приятелството си с Фабрегас се запознава с Меси и става част от екипа му. "Меси е изключително скромен човек. Работата с него ме научи на смирение“. Тя категорично отрича слуховете, че е диетоложка и на Кристиано Роналдо, но признава, че познава добре неговата половинка Джорджина.

Касабие разказва забавна история за Силвестър Сталоун, на когото подарила баклава.

"Оставил я в хладилника и после си счупил зъба!“, смее се тя. Но именно работата с холивудската легенда я е променила: "Видях колко човечен е, въпреки славата“. А за Робърт де Ниро казва просто, че е уникален човек без претенции.

Срещу фалшивата красота

Енджи Касабие е категорична, че съвременната мания по бързата красота е опасна. Тя остро осъжда практиките млади момичета да си правят BBL операции (за уголемяване на задните части) и липосукции, само за да приличат на инфлуенсърките от Запада. Тя споделя, че е виждала шокиращи случаи - млади момичета си махат ребра, за да имат "по-тънка талия“.

Всичко това, за да изглеждат като някого в социалните мрежи. Истинската красота идва от здравето и хармонията, не от хирургията“.

Загубата, която я променя

Една от най-силните части на разговора е, когато Енджи говори за личната си трагедия – загубата на четирите си деца. Тя вярва за себе си, че има пет, защото е създавала връзка с тях в друго измерение. Енджи признава, че вярата в Бог ѝ е помагала да продължи винаги. "Тук на земята сме на изпит. Истинският живот започва след смъртта“, казва тя.

Здраве, стрес и вяра

Енджи вярва, че стресът е причината за почти всички болести. "Храната, кислородът и водата - това са трите най-важни неща. Никога не пия бутилирана вода, защото тя е мъртва". Тя е категорична, че диетите вредят, защото ограничават човек.

В подкаста Енджи разкрива и защо смята, че червата са най-важният орган в човешкото тяло. Как държи водата жива със сребърна стотинка? Диетоложката коментира и модерното лекарство за отслабване Ozempic.

За големите загуби

Енджи признава, че е губила всичко и е фалирала цели четири пъти - последно през 2020 г. в Ливан, когато остава без средства. Тя е убедена, че човек може да спре остаряването, ако мислите му са чисти и не допуска негативна енергия около себе си.


Още по темата: общо новини по темата: 2036
31.10.2025 Суперлуна в телец, ето какво да очакваме
31.10.2025 Галена натиска последния златен бутон
31.10.2025 Публикуваха подробната програма за "25 години СБЛЪСЪК", вижте участниците
31.10.2025 Виктория Капитонова напуска България
31.10.2025 Венета Райкова избяга
31.10.2025 Предаване си търси нов човек
предишна страница [ 1/340 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Изследване: Хибрид между ураган и средиземноморска буря със сила ...
14:42 / 31.10.2025
Честито на Иван Иванов!
19:26 / 30.10.2025
64 години от деня, в който човечеството видя собствената си гибел...
19:21 / 30.10.2025
Един от най-богатите ни банкери днес става на 65
14:46 / 30.10.2025
Гръцки депутат за българите в Кавала: Нагли туристи и професионал...
14:27 / 30.10.2025
Установиха нарушения в две от най-популярните предавания на NOVA
12:54 / 30.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
10:38 / 29.10.2025
Хампарцумян: Не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко
Хампарцумян: Не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко
10:00 / 30.10.2025
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
21:07 / 29.10.2025
Родена е на днешната дата в София, приема израелско гражданство, променя имената си
Родена е на днешната дата в София, приема израелско гражданство, променя имената си
09:28 / 29.10.2025
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
07:52 / 29.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Конфликт Израел-Газа
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Проблеми между шофьори от масовия транспорт и пътници
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: